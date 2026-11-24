Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková po úspechoch vo Svetovom pohári verí, že olympijský kvalifikačný cyklus je pre ňu rozbehnutý nádejne.
Prezradila, že aktuálne má úplne iné nastavenie ako v dobe, keď sa chcela kvalifikovať na olympiádu v Paríži. „Je to neskutočné,“ povedala o svojich troch pódiových umiestneniach v pretekoch SP.
Michaličková sa v novembri dvakrát radovala z 3. miesta v pretekoch Svetového pohára, a to v japonskom Mijazaki a v novozélandskej Taurange, vďaka čomu získala veľkú porciu bodov do olympijskej kvalifikácie pre hry v Los Angeles 2028.
„Mne to ešte stále nedošlo, čo sa mi podarilo, takže to budem musieť spracovať. Je to ale určite moja najlepšia sezóna, takže sa veľmi teším a som rada, že sa mi to podarilo,“ povedala Michaličková na utorkovom mediálnom brífingu.
Vo svetovom individuálnom olympijskom kvalifikačnom rebríčku sa posunula na 15. priečku, pričom touto cestou sa na olympiádu kvalifikuje najlepších 21 triatlonistiek.
Do Los Angeles však vedú aj iné kvalifikačné cesty medzi 55 účastníčok, napríklad cez mix štafetu či kontinentálne hry.
Ak sa teda pretekárky v rebríčku pred Michaličkovou kvalifikujú inou cestou, v závislosti od ich počtu sa hraničná pozícia môže posúvať. Započítava sa 12 najlepších výsledkov a jednou z podmienok je aj bodový zisk za triatlon s olympijskou vzdialenosťou.
„Treba si uvedomiť, že kvalifikácia trvá dva roky. To pätnáste miesto je super, ja sa z toho teším, ale kvalifikácia bude trvať ešte rok a pol, takže budem sa snažiť byť stále čo najvyššie. Je to ešte dlhá cesta,“ pokračovala triatlonistka, ktorá prezradila, že spomedzi troch disciplín má najradšej plávanie.
Účasť v Paríži 2024 jej tesne ušla. Aktuálny kvalifikačný cyklus má však rozbehnutý nádejnejšie.
„Určite áno. Hlavne mám úplne iné nastavenie, ako keď som chcela ísť do Paríža. Vtedy som mala v hlave iba Paríž a zaujímali ma iba body. Netešila som sa, keď som bola siedma vo Svetovom pohári, bolo to úplne iné. Teraz sa teším z každého úspechu. Som šťastná za každé jedno umiestnenie a progres, preto to robím,“ odpovedala Michaličková na otázku ohľadom olympijskej nádeje.
Ešte pred dvoma novembrovými 3. miestami si 24-ročná Slovenka pripísala aj prvý triumf v pretekoch SP, keď finišovala na prvej priečke v auguste na legendárnej pláži Copacabana v brazílskom Riu de Janeiro.
„Cítila som už dlho, že by bolo pekné, keby som aj ja stála na pódiu, ale neverila by som tomu, keby mi to povedal niekto na začiatku roka. Je to neskutočné,“ potešila sa majsterka sveta do 23 rokov v zimnom triatlone a duatlone z roku 2025.
Do konca roka ju čakajú už iba dva národné šampionáty a následne vytúžený oddych.
„Budem sa musieť vrhnúť na školu, keďže stále študujem v Ostrave. Čakajú ma ešte do konca roka majstrovstvá Slovenska v plávaní a majstrovstvá Slovenska v cyklokrose, takže budem trénovať, ale menej. Počas Vianoc si konečne trochu oddýchnem a potom sa začne príprava na novú sezónu,“ dodala Michaličková.