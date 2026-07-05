Francúz stanovil najlepší čas na svete. Favorit z Nórska skončil s veľkým mankom druhý

Sam Laidlow
Sam Laidlow (Autor: Maciej Turski)
TASR|5. júl 2026 o 15:10
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V dlhom triatlone sa nepoužíva termín svetový rekord.

Francúz Sam Laidlow stanovil najlepší čas na svete na dlhom triatlone na podujatí Challenge Roth v Bavorsku.

Dvadsaťsedemročný pretekár zvládol 3,86 km plávania, 180 km na bicykli a maratón (42,195 km) za sedem hodín 21 minút a štyri sekundy.

Predchádzajúce maximum stanovil Kristian Blummenfelt v apríli na podujatí Ironman Texas časom 7:21:24 h.

Nórsky favorit skončil v nedeľňajších pretekoch druhý, na Laidlowa stratil 5:20 minút. Tretí bol domáci Rico Bogen.

V dlhom triatlone sa nepoužíva termín svetový rekord, keďže každá trať je iná. Informovala agentúra dpa.

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    Sam Laidlow
    Sam Laidlow
    Francúz stanovil najlepší čas na svete. Favorit z Nórska skončil s veľkým mankom druhý
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