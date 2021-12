Volajú ho nemecký Forrest Gump, okolo zemegule zvládol 120 ironmanov

Začal v Mníchove na bicykli. Dorazil do Chorvátska, kde sa na dlhé týždne ponoril do mora, 456 kilometrov preplával za 54 dní.

Tam získal prezývku Forrest Gump, a to nie náhodou. "Forrest Gump bol v detstve môj obľúbený film," hovorí do kamery priamo počas behu.

"Po vyše 5000 kilometroch dobieha Jonas Deichmann hlboko do mexických sŕdc," hovorí reportér von der Groeben.

"Každý ma pozná, bolo to v televízii aj v časopisoch. Má to výhody aj nevýhody. Je fajn, že ľudia bežia so mnou, ale keď mi niekto o piatej ráno príde ku stanu: ´Jonas, môžeme si s tebou urobiť foto?´, nemám svoj kľud," dodal Deichmann.

Záverečnú "etapu" absolvoval opäť na svojom najobľúbenejšom bicykli z Lisabonu do Mníchova, kde sa po 14 mesiacoch zvítal s fanúšikmi.