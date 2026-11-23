Máme jesenného majstra a prvýkrát vo svojej histórií ním je klub zo Žitného ostrova. Trofej vytvorená z jesenného lístia krásne zapadne do vitríny DACu.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Tri kolá pred koncom jesennej časti Niké ligy má DAC náskok 10 bodov a všetky predpoklady cestovať s týmto vankúšikom aj na zápas roka na Tehelné pole. Ten je na programe 13. decembra.
V dolnej šestke nám vznikla pekná postupka. Siedme Michalovce majú na poslednú Skalicu s Trenčínom náskok troch bodov. Čo ale pri forme týchto mužstiev znamená aj viac ako mesiac futbalu.
FK DAC Dunajská Streda - KFC Komárno 3:0
6 929 divákov
Vysielanie pre menšiny, nový diel Susedov, alebo jediný ligový zápas s titulkami bol na programe posledný. DAC vedel, že tri body sú povinné, Komárno ale okrem nákladov na pohonné hmoty v nedeľu nemalo čo stratiť. A aj odborníci, ktorí pre Laca Kamenického pripravujú ekonomické prognózy, dobre vedia, že raz tá strata prísť musí.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Komárno
Ale pre všetkých, ktorí v nedeľu večer čakali prekvapenie, je tu zaručené kindervajco s hračkou vnútri. DAC bol nezastaviteľný od začiatku do konca zápasu a toto ani nebolo o skóre, ale o tom, koľko bodov v zápase stihne Ramadan pozbierať do vernostnej kartičky.
Zabitý čas s reprezentáciou oslávil dvoma gólmi Matej Trusa, Ramadan pridal jeden a pol prihrávky a gól z penalty.
Ak má jednu vec DAC ľutovať, je to zranenie Gagua, ale pri forme ostatných spoluhráčov si to možno týždeň-dva aj tak nikto nevšimne. Inak to bol klasicky zápas, v ktorom ak by DAC súperovi naložil 6 kusov na cestu, nemôže sa nikto sťažovať.
Ligové mužstvá by mali začať rozmýšľať, ako ofenzívnu mašinu DACu zastaviť. Možno stojí za to urobiť zbierku na Donio, vykúpiť Ramadana a pustiť ho na hosťovanie do Skalice.
MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava 0:1
1 984 divákov
Jaroslav Kostl sa už viac nemusí trápiť s tým, ako jeden z najbohatších Slovákov riadi svoj klub s rozpočtom vo výške vreckového dvoch súrodencov. Na jeho miesto zasadol v lige známy Michal Ščasný, ktorý musel veľmi rýchlo vysvetľovať, kto je teraz podľa neho víťazom súťaže Moja lavička je gadžovskejšia, ako tvoja.
VIDEO: Zostrih zápasu Ružomberok - Slovan
V Slovane sa tréner nemenil, vo výbornom rozhovore pre klubový Yayatoube ho podržal aj Robo Vittek. Robo má ten dar hovoriť veľa a nepovedať nič. Na druhú stranu, v klube môže vládnuť optimizmus.
Snom Ivana Kmotríka mladšieho predsa vždy bolo porovnávať sa so Spartou. V tejto sezóne mu v tom už naozaj nič nebráni. Ani klubová legenda vo vysokej funkcii.
Ak ešte Yaya Toure vo svojom realizačnom tíme, ktorý musí na zápasy z kapacitných dôvodov voziť vlastný autobus, nemá športového psychológa, je načase spustiť nábor.
Slovan totiž aj v Ružomberku dokázal, že sa o jednogólové vedenie proti outsiderom bojí ako Slováci plesní v nemocniciach.
A pritom to bol znovu rovnaký scenár. Dominantný prvý polčas, zahodené šance a potom si majster nakúpil zásobu toaletného papiera, aby si počkal na to, čo s tým Ružomberok dokáže urobiť.
Tri body hosťom vystrelil Tigran. Ten po polhodine hry centroval na Šporara, ktorý dovtedy nemal zápas, na ktorý by rád spomínal. Húsku prestrelil, ale ešte predtým videl Filip Glova ruku a pískal penaltu.
Z tej sa Tigran nemýlil. Ružomberok tak aj zvyšok polčasu strávil na svojej polovici. Asi sa obávai toho, že na tej druhej je ihrisko v ešte horšom stave.
V druhej polovici to Liptáci riskli, v šatni nazbierali zvyšky odvahy, ale na rozdiel od Trenčína s Banskou Bystricou si oni belasý all inclusive neužili.
MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 0:1
876 divákov
Kde na Slovensko.sk zoženiem tlačivo na reklamáciu strateného času? V sobotu bol v Michalovciach koncert Spievankovo, ale viac zábavy si mohli domáce deti vychutnať pri výkone Trnavy.
Tá k trom bodom prišla ako Mehmeti k zmluve v klube. V súboji Antonia Šoltisa s Antoniom Muňozom bral tri body ten španielsky, ale ak má ÚLK peniaze aspoň na online hlasovanie, tieto tri body by sa do tabuľky počítať nemali.
VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Trnava
Spartak v týždni prešiel v pohári cez Čadcu, obetoval pri tom však Laušiča. Jeho zranenie našťastie nebolo až také vážne, pravdepodobne chcel len z Čadce odísť čím skôr a v Michalovciach nastúpil. Možno ak by tam nebol on, tak je ten pohľad ešte tragickejší.
Futbalu nepridalo samozrejme ani počasie, vonku zime ako v Ružomberku koncom augusta, ale to výkon Trnavy neospravedlňuje. Od začiatku zamrznutá, Michalovce agresívnejšie a Spartak môže ďakovať Vantrubovi spolu s neuveriteľnou streleckou nemohúcnosťou domácich.
V 4. minúte to dokázal napríklad Mashike. Michalovce sa dostali do čistej šance po tom, ako Spartak dvakrát prišiel v súboji o loptu.
V 10. minúte predbehol Lemishko Ujlakyho a v 22. minúte Carrion pri postrannej čiare nakopol loptu tak, že sa pred Vantrubom ocitol znovu Mashike. Michalovce majú ale v ofenzíve reprezentačnú formu. Interne ju volajú Nino Marcelli.
Za prvý polčas si prémie v drese hostí zaslúžil asi len Vantruba so Sabom. Klub ich môže zobrať z Mehmetiho výplaty. Švéd po polhodine hry vymenil zraneného Azanga a v po hodine hry sa utekal schovať do tepla. Na druhej strane, bol pri jedinej gólovej akcií zápasu.
Aj tá dokumentuje úroveň hry. Kiko Koštrna nemal komu, tak sa na svojej polovici otáčal smerom k postrannej čiare, nakopol to na Pauscheka, tomu v súboji zobral loptu Moistrapishvili, Mehmeti vysunul Begalu a ten to cez Laušiča dostal na Trella.
Krídelník Trnavy nemal problém prekonať Lukáča, ktorý bol v bránke asi dve minúty. Vymenil Adama Jakubecha, ktorý za hodinu hry čelil iba chladnému počasiu a musel ísť dole.
Vo zvyšku zápasu už sa Spartak nechal dobíjať a užíval si každý moment, keď sa s loptou dostal na polovicu Michaloviec.
MŠK Žilina - MFK Dukla Banská Bystrica 2:0
1 339 divákov
Žilina pokračuje v krasojazde, naopak Dukla začína vianočnú výzdobu už treťou prehrou v rade. Aj keď ju tréner Veselý pochválil za to, ako dobre sa na jeho šošonov pripravila defenzívne, v ofenzívne bola pre Šípoša väčšou hrozbou potenciálna nádcha.
V prvom polčase sa dostala Dukla na polovicu súpera iba pri predzápasovom nástupe a podaní rúk. Bola to Žilina, ktorá bola už ako to je u nej doma zvykom, aktívnejšia. Ale šance, do ktorých sa dostala, zakončila ako na predzápasovej rozcvičke. Aj preto Dukla cez polčas živila šancu na bod.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Banská Bystrica
Miro Káčer je jeden vynikajúci futbalista. Jedno, dve sústredenia v Turecku a ďalších 10 rokov si nikto nevšimne, že Miro už nemá 20 rokov.
Záloha s ním a Bzdylom je jedna z najlepších v lige. Ale keď to Žiline nevyšlo z vypracovanej akcie, zabrala z pressingu. Šikula v súboji s Traorem loptu neodkopol, domáce krídlo sa dostalo do úniku a pred Hroššom našlo Hometa.
Hosťujúci brankár svoju super formu potvrdil o zopár minút neskôr, keď vychytal samostatný nájazd Bzdyla. Tomu akciu pripravil Faško aj v spolupráci s Alabim.
Žilina na rozdiel od Slovana nemá posttraumatický syndróm a hrala aj po strelenom góle. Zápas rozhodla po akcií, ktorá sa musela páčiť aj obrancom Dukly.
Bzdyl - Faško - Traoré a na konci bol Kóša. A keďže gól Miša Ďuriša na 1:2 padol z ofsajdu, Dukla v zápase na bránu Žiliny nakoniec nevystrelila ani raz.
FC Košice - MFK Skalica 1:1
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Košice stále pokračujú v snahe dostať sa do domáceho pohárového finále. Vo Zvolene si ale užili dosýta, čo znamená pojem orná pôda. A proti Skalici sa presvedčili o tom, že toto už nie je mužstvo, ktorému sa chce 90 minút čakať pred vlastnou šestnástkou.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Skalica
Skalica sa nevyhýbal ani pressingu, z jedného sa po centri Daniela presadil Onyedika, ale už z jeho radosti bolo jasné, že tu nebude zložité nájsť ofsajd. Trikrát a dosť si ale povedal Aleksa Maraš.
Aj jeho prvé dve šance boli dobré, ale tá tretia po Rehušovej prihrávke už volala po góle. Z dorážky sa mu aj podaril. Lenže Skalica hrýzť neprestávala a tešila sa predčasne aj podruhýkrát. Znovu Danielov pas na Oneydyku, ten sklepol na Pudhorockého. Jeho strelu Kira kryl, ale Barišovu dorážku už nemal. Znovu ofsajd.
A tak to hostia znovu skúšali v druhom polčase. Šancí nebolo málo, hlavne Černekova hlavička na zadnej nebola konečne z ofsajdu. Tešili sa však až po Twardzikovom centri, keď im Kakayova ruka zarobila penaltu.
Podhorín ju premenil a potom už to bolo iba na tom, čo dokáže Junas vychytať košickej ofenzíve. A pri hlavičkách Maraša s Kahvičom mal čo robiť.
AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová 2:2
824 divákov
Nového trénera v týždni oznámila aj Podbrezová. Podľa mena je ich viac ako jeden. Borisa Godála vymenil Matej Čobík Ferčík. A hneď v prvom zápase zažil pocit z toho, keď jeho mužstvo stratí štatisticky vyhratý zápas.
Pre Trenčín je to bod k dobru, hlavne pri pohľade na to, ako v prvom polčase pôsobil. Toto voľným okom nepripomínalo futbal.
VIDEO: Zostrih zápasu Trenčín - Podbrezová
Podbrezová bola oveľa aktívnejšia a Trenčínu by nepožičala loptu ani s vysokými úrokmi cez nebankovku. Prvé strely boli geodeticko-zememeračské, aby lokalizovali Katiča, ale keď Trenčín prepadol v strede ihriska, vymyslel gólovú akciu Kováčik.
Loptu potiahol, vysunul Chimineca, ten mu to vrátil pod seba a Katič už reagoval iba na trepotanie sita. To sa zíde, keď pôjde kupovať kaprov na Vianoce.
Vzhľadom na to, ako hostia Katiča obliehali, hlavne pri hlavičke Mrvaljeviča, je až neuveriteľné, že sa do polčasu išlo za stavu 1:1. Trenčania z ojedinelej štandardky, pri ktorej sa lopta v šestnástke odrážala medzi hráčmi Podbrezovej, udreli z kopačky Gonzalesa.
Po zmene strán sa toho veľa nezmenilo. Podbrezová tlačila a obstreľovala Katiča. Jeho spoluhráči si na svoju šancu počkali, Mikulaj sa v šestnástke otočil okolo stopéra a bolo 2:1. T
To musel Matej Čobík pozerať ako Pele, keď má ísť barberovi bez majákov a siedmich sprievodných limuzín. A to ešte mohol Soares dávať na 3:1, ale nedal a preto to Chrien krásne na druhej strane pripravil Demlovi. Takto to vyzerá, ak stratíte dva body, ale Podbrezová už roky stráca celú jar, čiže jej to môže byť jedno.