Keď sa v Lige majstrov šetríš na remízu s Trenčínom, alebo ťažký týždeň s Yayom Tourem (tréneroviny)

Srandy bokom. Toto, čo sa deje v Slovane, len ukazuje, aký vplyv naňho má súčasný manežment bez pomoci Vlada Weissa staršieho. Hovorí sa, že to čo máš, oceníš až keď to stratíš.
Na Weissov futbal sa v posledných mesiacoch nepozeralo s otvorenými ústami, ale bol to on, kto dokázal doručovať výsledky. Napriek všetkému, s čím v klube bojoval. Len si pustite tlačovku repre a porovnajte si ju s tými, ktoré mal Weiss na Slovane. Tam vyzeral ako Fico po návrate z predĺženého víkendu v Chorvátsku.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Teraz sa ukáže, či mladý Ivan naozaj verí tejto prestavbe Slovanu, alebo to celé hodí na Toureho. Ten už istý čas so Slovanom pracuje na adventnom kalendári s prázdnymi okienkami. Doma totiž naposledy vyhral v polovici augusta a sériu nepretrhol ani v domácom zápase s Trenčínom.
Na ten sa majster šetril celý týždeň, dokonca aj v zápase Ligy majstrov v Linzi. Zostava vyzerala, ako keby si Yaya pomýlil Ligu mastrov so Slovnaft Cupom v Linči pri Trnave. Ktovie, ako by to vyzeralo, ak by sa nešetril. Takto je z toho aspoň bod.
Najviac sa teší DAC. Ten otočil ťažký zápas proti Košiciam a má pomerne pohodlný vankúšik. Otázkou je, kedy sa uňho dočkáme plného domu a či fanúšikovia čakajú až na jarné oteplenie.
ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:2
6 342 divákov
Videli sme už v lige všeličo, ale aby sa majster v Lige majstrov musel šetriť na mužstvo, ktoré by malo problémy aj so svojim Béčkom, to je tu novinka.
Yaya má šťastie, že si ho Ivan vyhodiť nedovolí, inak by letel ako šarkany bez šnúrky. Ale zase na všetkom zlom je niečo dobré. Ak si fanúšik Slovana myslel, že po tom nevýkone v Linzi ho tento týždeň nič horšie nečaká, mýlil sa.
Začalo to zhurta. Všetci vieme, že obrana Slovana už istý čas vyzerá tak, ako keby trénovala individuálne. Ale tak, že každý z chalanov sám a stretnúť sa až na zápase. Trenčínu nebolo treba veľa. Aut, prihrávka do šestnástky a tam sklepnutá lopta na Ansaha. Ľahšie, ako na tréningu.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Trenčín
Netrvalo dlho a aj Slavíček ukázal, že má srdce na dobrom mieste a nechcel nechať obranu majstra až takto vyniknúť. Do šestnástky dostal pas Gajdoš a jeho strelu by s prehľadom mal asi aj Aďo Chovan v časoch najväčšej slávy. Artu sa netešil, lebo on hrá v poslednej dobe tiež tak, ako keby sa najviac tešil na repre pauzu.
Toure mal na tlačovke pravdu, Slovan mal šance na to, aby zápas vyhral. Ale tak to som aj ja mal šancu sa stať ministrom financií pri pohľade na toho insitného maliara, čo tam sedí teraz. Najväčšiu šancu mal asi Rahim Ibrahim a gól na 2:1 neplatil pre Marcelliho ofsajd. Ten je ale v ofsajde už asi druhý rok.
Slovan dominoval aj v druhom polčase, ale keď im v úvode ligy do brány spadlo všetko, teraz to triafajú ako Komárno. Ale to, ako Trenčín v 70. minúte rozobral obranu majstra, tomu by IKEA vyrobila krásny manuál a chýbal už len inbusák. V obrane zabral netradične Cruz a zabríánil vedúcemu gólu hostí.
O 10 minút sa do čistej šance dostal Hájovský a to už viacerí fanúšikovia nostalgicky spomínali na Weissov antifutbal. Potešil ich až po Tigranovom rohu Slavíček, ktorému lopta vypadla na Šporara a Toureho realizák si vydýchol. Navyše o tri minúty mal zápas rozhodnúť Mustafič, ktorý len pozdravil bufety. To už bol Slovan stiahnutý a chcel to len ukopať na tri body.
Ale tá obrana o druhé lopty. Obrana Slovana bez Bajriča, ktorý išiel dole po 18. minúte, to je ako Kaliňákoví Žandári. Tiež sa len hrajú na policajtov. Takže ak máte pocit, že vám v živote chýba trochu priestoru, postavte sa na šestnástku Slovanu. Tam nikto nechodí. Bol tam len Markus Poom a ľavačkou to trafil exkluzívne.
FK DAC Dunajská Streda - FC Košice 3:2
4 780 divákov
Do reprezentačnej prestávky ide DAC s náskokom 10 bodov a to už je niečo. Rivalovi ukazuje, že aj so 60% rozpočtom sa dá budovať konkurencie schopné mužstvo. Stále je to DAC, ktorý si nemôže byť titulom istý, ani ak by dva zápasy do konca mal osembodový náskok, ale táto otočka proti Košiciam môže mať veľký význam.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Košice
Začiatkom zápasu to vyzeralo tak, že DAC až veľmi dobre vie, že môže Slovanu znovu odskočiť. A Kakayov gól v siedmej minúte Klaus na svojej bingo karte jednoznačne nemal.
DACu treba uznať, že sa nezložil a o pár minút to Gagua aj s pomocou Milana Dimuna, ktorý asi stále na Žitný ostrov nezabudol, poslal za Kiru. DAC bol v prvom polčase lepší, celá ofenzíva mu šlapala ako Kováčikova banda delegátov na SFZ, ktorí by pre predsedu zapredali aj obličky.
Ale zrazu sa k lopte dostal Maraš, placírkou vysunul Madleňáka, ktorý si krásne počkal na spoluhráčov nábeh za obranu a znovu bolo ticho. Zvyšok polčasu sa niesol v znamení dobíjania Kirovej brány. Vyšlo to až Blažekovi v nadstavenom čase, ale VAR tam našiel ruku domáceho kapitána a do polčasu Košice zázračne viedli o gól.
V druhom polčase už to nevyzeralo ako hokejová presilovka, kde si to na modrej posúvajú dvaja obrancovia. Hostia mali vďaka Sovičovi šancu zápas zavrieť, ale nestalo sa a DAC spasila posila. Na hlavičku si vyskočil Pavol Šafranko a pomohol trochu znížiť tep Oskarovi na tribúne.
No a v 86. minúte si zobral hlavné slovo ako pripitý ujo na oslave šestdesiatky Ammar Ramadan. Loptu si prebral pri postrannej čiare, prešiel cez troch Košičanov a asi z 25 metrov poslal za Kiru niečo, čomu radary na letisku v Bratislave začali pripravovať pristávaciu dráhu a schodíky pre cestujúcich. Tá akcia mala všetko a ak to DAC nepokazí, budú ho na miestnych školách púštať s titulkami.
MFK Skalica - MŠK Žilina 2:4
391 divákov
Skalici by mali o rok vylosovať všetky domáce zápasy na leto, od októbra by hrávala už len vonku. Necelých 400 divákov neuživí ani podávačov lôpt a Záhoraci vedú pomyselnú tabuľlu tímov, ktoré lige chýbať v prípade vypadnutia nebudú.
Čo ale v zápase chýbalo, bola pozornosť hostí v tretej minúte. Rýzek vrátil loptu za obranu a tam najväčší záujem o ňu prejavil Abdullahi. Chvíľu sa kreslili čiary, ale neúspešne. A tak, ako zápas začal, tak aj pokračoval. Skalica vôbec nepôsobila ako mužstvo, ktorému hrozí zostup. Možno preto, že s tým už má pár rokov skúsenosti.
VIDEO: Zostrih zápasu Skalica - Žilina
Je pravda, že Žilina do toho dupla, obreľovala Junasa a pri Narimanidzeho vyrovnaní nemal nikto z obrany čisté svedomie. Do polčasu to mohlo padnúť na každej strane, nakoniec to ale rozhodol Mišo Faško. Káčer potiahol loptu stredom ihriska a Faško sa zrazu ocitol v šestnástke sám.
Druhý gól pridal najlepší ligový šípkár rovnako, ťukes v strede ihriska a zrazu Mišo v palebnej pozícií. Žiline sa musí uznať, že stredom ihriska sa premotkáva bezkonkurenčne najľahšie. Niečo ako naši vrcholoví politici životom. Bez toho, aby niekedy normálne pracovali.
Skalica bola odmenená za svoju snahu, Erik Daniel to sám skúšal asi trikrát. Timo Hranica sa pri rozohrávke zahral na Cubarsiho, domáci mu loptu vypichli a Daniel korigoval. Lenže potom prišla Adangova bomba a zvonilo na veľkú prestávku.
MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava 1:2
3 242 divákov
Spartak mal v Bystrici už znovu aj Laušiča, čo zväčšovalo šancu na to, že vydrží hrať aj viac ako 30 minút. Dukla, síce bez potrestaného Arevala, ale znovu s Robom Polievkom. Ktorý ale od začiatku zápasu behal tak, ako keby tesne pred ním chytil vlka, alebo sa pri predzápasovej rozcvičke ocitol v súboji s Romanom Procházkom.
Nosným hráčom ofenzívy Trnavy je Timo Kudlička. V 10. minúte to potiahol ako Polievka pred prestupom do Maďarska. Vysunul Krorkhelliho, ale jeho lob vytlačil Vallo na brvno, za čo ho Timo odmenil šlapákom. Hrozil aj po rohu Nwadike, ale trest prišiel po tom, ako Azango konečne niekomu prihral.
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Spartak Trnava
Philipove rozhodnutia v ofenzívnej tretine ihriska patria medzi to najhoršie, čo sa dá v lige vidieť. Po prihrávke Koštrnu chvíľu špekuloval na hranici šestnástky a namiesto strely do najbližšieho protihráča to posunul na Kudličku, ktorý prekvapil Hrošša.
Tento koncept krídelník Trnavy zopakoval aj v druhom polčase, kedy neváhal a poslal loptu na Koštrnu. Kiko mal v prvom polčase jednu kľučku, ktorá vyzerala, ako keby túto hernú činnosť trénoval na kruháči. Teraz si to však sekol na ľavú nohu a Hroššo druhýkrát vyťahoval.
Trnave sa oplatilo, že sa na to nevydlabala, ale aj tak sa raz do šance dostal Ďuriš a keď Richtárek na krídle vytočil Moistrapishviliho, znižoval Hanes. Super šancu pripravil Trello Wildeboerovi, ale jeho naháňačku s Grigerom mu na bránkovej čiare pokazil Alabi.
Body mohol deliť Mišo Ďuriš, ktorý vletel do lopty, o ktorú po odhlavičkovaní Willwébera bojoval s Nwadikeho nohami. Už za to by mal byť bobrík odvahy, ale pálil do brvna.
FK Železiarne Podbrezová - MFK Ružomberok 4:1
619 divákov
Podbrezová pod Godálom začala robiť to, čo od nej Stanko Lobotka očakáva. Až na výnimku zápasu so Slovanom nakladá štvorky ako slovenčinárka. Tentokrát si to pred divákmi poliatymi nemrznúcou kvapalinou do ostrekovačov odniesol Ružomberok. Dvakrát tomu dopomohol ich bývalý útočník.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Podbrezová - Ružomberok
Pán Fiľo v týždni do Béčka ani do celulózky nikoho nepreradil, ale nepomohlo ani to. Hostí zložil uz prakticky prvými gólmi Martin Chrien, ktorý využil to, že Ružomberok od úvodu zaliezol pred šestnástku a čakal, čo príde. Prišiel krásny center Štefánika a rovnako tak aj Demla. Na konci obidvoch akcií bola Chrienova hlava.
Za hostí stojí za zmienku sólo Kostla, ktorý loptu ťahal až k šestnástke a keď sa mu nikto neponúkal, vyskúšal to nad bránu. Hostia sa ešte do polčasu vyhli penalte, ale neutiekli gólu číslo 3. To keď si to Deml pozasekával až na bombu a Húska bol tretíkrát bez nároku.
Druhý polčas začal obrovskou šancou Podbrezovej a trvalo asi hodinu, kým sa hostia znovu pozreli pred bránku súpera. Dovtedy ale stihli po rohu dostať štvrtý gól, keď sa lopta od Chylu odrazila za Húsku. Chudák chalan, v nedeľu aj čo to pochytal, ale pri každom góle ho obrana nechala pekne sa vytrápiť.
Čestný úspech si zapísal Lavrinčík, kus práce pri napádaní pohodlnej rozohrávky Podbrezovej si ale odrobil Kostka. Za výsledok 4:1 môžu byť hostia vďační, pri troche šťastia na domácich kopačkách mohli tankovať dvojnásobok.
KFC Komárno - MFK Zemplín Michalovce 2:0
1 853 divákov
Posledný zápas víkendu padol znovu na súboj, o ktorom by sa dala povedať jedna okrídlená veta. Meeting, ktorý mohol byť iba mailom. Ak by jeho výsledok neskočil na stránke Niké ligy, možno by nám ani nechýbal.
Ale odohral sa a Komárno pokračuje na víťaznej vlne. Norbert Czibor je jednoznačne fanúsikom úspechu. Začal chodiť na tribúny až v čase, keď jeho tím začal zbierať víťazstvá. Možno si o rok zoženie aj permicu.
Efektivita, efektivita, efektivita. Možno by to bolo všetko inak, ak by Lemishko v tretej minúte trafil o trošičku lepšie. Komárno to nakoplo a svojho súpera nešetrili. Sylvestr s Krčíkom pálili z dobrej vzdialenosti, tešil sa až Masaryk, ktorý si loptu našiel, spracoval, postrážil a poslal za Jakubecha.
Na Komárne je vidno, že to z neho po víťazstve v Trnave celé spadlo. Pekné kombinácie na jeden dotyk, často aj stredom ihriska a po jednej takej ostal na hranici šestnástky nestrážený Domonkos. Čo mu iné ostalo, ako to upratať za Jakubecha.
Ak si chce Anton Šoltis z tohto zápasu zobrať aj niečo pozitívne, boli to skvelé zákroky Jakubecha, hlavne keď Lemishko v šestnástke pripravil šancu Domonkosovi. Druhá vec je, že Michalovce si v zápase dokážu vytvoriť naozaj krásne šance. Síce ich pália ako lístie na jeseň, ale šikovný grafik by z toho postrihal pekné zábery.