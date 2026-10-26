Menili trénerov a pritom stačilo vymeniť Orbána. DAC zvýšil svoj náskok na čele (tréneroviny)

Slovan by si pri najbližšej schôdzi SFZ mal podať žiadosť, aby aspoň polovicu ligových zápasov hral proti Trnave. Pretože proti Dukle doma ukázal, že aj keď niečo vyzerá nemožné, všetko je to len v hlave.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Ako napríklad vyhrávať v 87. minúte 2:0, predtým zahodiť asi tri čisté šance, ktoré mohli zápas poslať do perín ako Joža Ráža o deviatej večer a predsa doma stratiť 2 body. Na prvé miesto ich už tak stráca 8 a to sa stalo naposledy v sezóne, keď Slovan titul nevyhral.
Iné problémy majú na Žitnom ostrove, tam bolo už v piatej minúte jasné, že si Ružomberok domov odvezie pomerne nepekný zážitok a exit polly sa nemýlili. Bola z toho päťka. Prvý rok bez Viktora Orbána pri moci a zrazu to všetko vyzerá až veľmi dobre.
Liga sa prehupla do druhej polovice základnej časti. Všimli si to aj sami tí šikovnejší fanúšikovia. A všimli si aj to, že tento volebný týždeň neprial rovno dvom trénerom. Že si to odnesie na poslednej priečke sediaci Norbert Czibor z Komárna, sa tak trochu čakalo.
Že s ním poletí aj celý realizačný tím, už možno trochu menej. Na jeho miesto prišiel z Pohronia Pavol Gregora a vo svojej premiére s mužstvom na ihrisku Zlatých Moraviec rovno vypadol zo Slovnaft Cupu. Vie, že nie je dobré v ľuďoch na úvod vzbudiť veľké očakávania.
Väčšie prekvapko bez hračky v čokoládke si po tréningu našiel Štefan Markulík z Podbrezovej. Namiesto Šilera mu dali Miljaniča a čakali od neho výsledky. Nabudúce mu dajte Kelvina Piresa a skúšajte hrať vysokú líniu. Jeho miesto dočasne prebral Boris Godál.
ŠK Slovan Bratislava - MFK Dukla Banská Bystrica 2:2
6 407 divákov
Fakt som skôr čakal, že sa primátorkou Bratislavy v troch setoch stane Romana Tabak, ako to, že Dukla za 3 minúty v závere vyrobí na Slovane bod. Jedno sa ale musí Yayovi uznať. Prvé týždne nám všetkým natlačil do hlavy, že nový Slovan je oveľa lepší, ako ten starý a stačia mu na to dve letné posily.
Lenže aktuálne to znovu vyzerá tak, ako keby si Yaya do svojho realizačného tímu pribral Mateja Tótha a chalani to slovo chôdza zobrali až príliš vážne.
Zo soboty na nedeľu sa posúval čas, spali sme o hodinu dlhšie. Teda až na Yayu Toureho, ktorý mal o hodinu navyše na to, aby rozmýšľal, koho v pondelok na tréningu spucuje najviac a aká je vlastne Tigranova silná stránka.
Prvý polčas ešte nenaznačoval, že si Slovan ten zápas prehrá sám. Šance mal, najväčšiu asi Camara, ale ani Dukla nebola v útoku márna a dvakrát dala Takáčovi znamenie, že to, čo stojí pred ním, by na tréningu nemali volať obrana.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Banská Bystrica
Zlom prišiel až po polčase, ktorý Slovan do 87. minúty ovládol. Najprv Cruz svojou podopieracou nohou našiel Bajriča a v 71. minúte to bol znovu stopér Slovana, ktorý vybojoval penaltu. Na zadnej tyči vracal loptu pred Hroša, ale trafil Ďurišovu ruku a z penalty sa Tigran nemýlil.
Definitívne mohol z brejku zápas zavrieť Nino Marcelli, ale keď si niekto dokáže obhájiť, prečo ho Slovan už pred rokom nepustil von, nech si pozrie jeho zakončenie. Nedáš, dostaneš od Hanesa.
Ten dostal loptu na nohu asi 5 metrov od poliacej čiary a v súboji jeden na jedného Markovič pochopil, prečo nemôže hrať českú ligu. To bol Hanes na ihrisku tak tri minúty a stále to nebolo všetko. V 93. minúte prišla štandardka hostí, nakopnutá lopta, ktorá sa dostala v šestnástke k Vallovi.
Nie Matúšovi. Ten mal toľko času si všimnúť, že na Hanesa Blackman vôbec nemyslí a bolo 2:2. Vyhnúť sa pozápasovej tlačovke s ultras sa snažili svojimi šancami Tigran s Marcellim, ale na to mali chalani myslieť pri brejkoch za stavu 2:0.
FK DAC Dunajská Streda - MFK Ružomberok 5:0
4 680 divákov
Je dovolené si ku koncu kalendárneho roka odložiť zápas? Ak áno, ja byť súperom DACu, idem po tej šanci, alebo hodím polovicu mužstva na PNku. Žlto-modrí idú ako cestári pred voľbami a ďalšou obeťou sa stal Ružomberok.
Už v piatej minúte domáci klub porobil obranu hostí tak, že nebyť volieb, Denník N o tom píše týždeň ako o nehumánnom správaní. Prečo to obohrávať po krídlach, keď viete ísť kolmicou cez stred ihriska a v šestnástke si to ešte seknúť.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Ružomberok
V 15. minúte ani Mojžiš nedokázal zachrániť Ružomberok a že ten už v kariére dokázal v Egypte iné veci. Lenže výskok Nemaniča po rohu bol naňho vzhľadom na chýbajúce centimetre priveľa.
No a do polčasu sa to ešte viezlo ako Flixbus. Trontejlovu bombu vyrazil Krajčírik len na dobiehajúceho Trusu a keď sa o ďalších 10 minút rútil do šestnástky Ramadan, tak nejak sme tušili, čo príde. Utrpenie hostí ukončil až Peter Královič, ktorý radšej k prvému polčasu nepridal ani sekundu. Patril tak k najlepším hráčom hostí.
V tom druhom hosťom treba uznať, že vôbec vyšli z kabíny a k tomu všetkému sa aj snažili s tým výsledkom niečo urobiť. Predviedla sa aj nová posila, Srb Grgič.
Ale hosťom to už nevyšlo a zápas uzavrel po Šafrankovej akcií Trontejl. Van Daele avizuje, že by aj na jar rád mal rovnaké mužstvo a na Tehelnom poli teda vedia, že 8 bodové manko budú dobré Extrémne premeny.
MFK Skalica - FC Spartak Trnava 1:1
2 503 divákov
V Trnave si z derby zobrali jednu podstatnú vec. S tou novou loptou Niké ligy nielenže padajú pekné góly, ale vie s ňou skórovať už naozaj hocikto.
Preto zobrali hodenú rukavicu a v Skalici na hrot postavili Holanďana Wildeboera. V obrane už od začiatku nastúpil Nwadike a na pravej strane behal Fabiš.
Ak som chválil gól, ktorý dal Gagua proti Ružomberku, aj ten Wildeboerov prišiel po peknej akcii Laušiča s Khorkhellim. No lenže to ako keby Spartaku stačilo a povedal si, že Skalica na gól potrebuje dve ročné obdobia.
VIDEO: Zostrih zápasu Skalica - Spartak Trnava
A možno by to aj platilo, lenže v nadstavenom čase nadstaveného času prvého polčasu Morong nastrelil ruku Nwadikeho a pískala sa. Stopér Trnavy vedel, že si nemal pred zápasom polovice ruky otejpovať na bielo. Z bieleho bodu sa Podhorín nemýlil.
V druhom polčase Spartak doplatil na to, že musel od začiatku hrať Wildeboera. Naopak, bola to Skalica, ktorá chcela využiť to, že obrana hostí zmätkovala ako SNS pri eurofondoch. Trnava môže Skaličanom bozkávať nohy, od ktorých sa lopta namiesto za Vantrubu odrážala nad bránku ako od radiátora.
Tri body mohol nakoniec Spartaku vystreliť po Laušičovom rohu Nwadike, ale toto vie len Dukla.
FC Košice - MŠK Žilina 2:2
3 013 divákov
Na východe to vyzerá, že Košice našli taktiku, ako sa dostať do TOP 6. Bez výhry, aby to medzi ostatnými výsledkami nesvietilo, ale remízami bod po bode sa tam nejak dostať. A zápas proti Žiline bol ďalším do zbierky. Škoda, že sa hral v nedeľu večer, keď sme pomaly aj zabudli na to, že kolo ešte stále nie je kompletné.
Domáci zachytili zápas až po prvej polhodine a dovtedy prežili asi tri tutovky Žiliny. Tá mala len za prvý polčas väčšie xG, ako Komárno od začiatku školského roka.
Ale to, čo zažíval v minulej sezóne strelecky Mišo Faško, má teraz Aleksa Maraš a po Sovičovom pase ukázal, prečo mu tam dnes padne naozaj všetko. Do polčasu ale bolo 1:1, Mišo Faško sa síce po penalte netešil, ale zvyšok tímu áno. Pískala sa po Lichého ruke, ktorú trafil Hranica.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Žilina
A boli to títo borci, kto vybavil aj druhý polčas. Najprv pravý bek šošonov, ktorý v šestnástke Košíc vykrútil obrancov a jeho prízemná strela skončila za Kirom.
Filip Lichý nechcel, aby sa o ňom hovorilo iba ako o tom, kto vybavil pre svoj klub penaltu. A tak sa vybral stredom ihriska priamo na bránu Šípoša, za ktorého to upratal podobne ako na druhej strane Timo Hranica.
MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová 1:4
1 128 divákov
Ako povedal Boris Godál, dočasná metla, ktorú za chvíľu aj tak vymenia, dobre vymietla michalovské pavučiny. Efektivita prišla proti mužstvu, ktoré má momentálne vysokoškolský titul v inkasovaní až veľmi ľahkých gólov.
VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Podbrezová
Ten prvý prišiel už v ôsmej minúte, ale treba priznať aj kus umenia Chrienovi. Luka ho našiel jednou prihrávkou v nábehu, Martin si pred Jakubechom ešte loptu spracoval a poslal do bránky.
Tak, ako to Michalovciam ide v obrane, im to ale ide aj v útoku. Dobrý brejk si vypracoval Danek, neskôr bol v šanci aj Korba. To už bola Podbrezová v móde, že každú stratu lopty domácich trestala brejkom. V 38. minúte Mrvaljevič z ihriska pozdravil na lavičke sediaceho Miljaniča zahodenou tutovkou.
Ak mal niekto vydarený zápas, bol to napriek štvorke v site Adam Jakubech. Ešte v 65. minúte za stavu 0:1 napríklad vychytal Chriena a o 2 minúty Demla. Aby o ďalšiu minútu z rozohrávky trafil Mrvaljeviča a bolo 0:2. To Adam skúšal, či dokáže chytiť aj šancu, ktorú hosťom sám vypracuje.
Pri tom treťom stratil loptu v strede poľa Dotsenidze, keď po ňom Paraj vyskočil ako SBSkár v DMke a na konci akcie bol znovu Mrvaljevič.
Na gól Lopéza ešte bombou a hetrikom reagoval Mrvaljevič a v závere zápasu si cenu Koscelník týždňa prebral za svoju červenú Ben Cottrell, keď skoro Parajovi ukončil sezónu v októbri.
KFC Komárno - AS Trenčín 0:0
1 761 divákov
Sviatok Sedembolestnej panny Márie pripadol tento rok na dva dni. Druhý z nich bola táto nedeľa, počas ktorej si to rozdalo Komárno s Trenčínom.
Slovo rozdalo tu naberá nový význam. To je niečo, ako keď sa Anna Belousovová vzdala kandidatúry v prospech iných kandidátov. Pričom na jej celej kampani sa najviac namakal grafik, ktorý jej retušoval fotku.
K zápasu. Trenčínu chýbal Soares a je teda úspech, že sa vôbec pred zápasom dokázali zoradiť na poliacej čiare. A hostia začali zápas prvou šancou, ale tá bola zároveň aj ich poslednou v zápase.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Komárno - Trenčín
V jeho zvyšku mohli ďakovať Katičovi, potom Skovajsovi a hlavne tomu, že ofenzíva Komárna nemá na svojom konte 9 ligových gólov pre nič za nič.
Asi najväčšiu šancu mal Andy Masaryk, ktorý tak utiekol obrane, že si aj sám musel myslieť, že stoji v ofsajde. Vybiehajúceho Katiča ešte sekol, ale jeho strelu lapil na chúlostivé miesta Skovajsa.