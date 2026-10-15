Fenerbahce schytalo v Anglicku tvrdú facku. Musíme to hodiť za hlavu, vraví Škriniar

Tréner futbalistov Fenerbahce Istanbul Ismail Kartal považuje debakel 0:6 na ihrisku Aston Villy v Lige majstrov za neprijateľný. Spolu s hráčmi si z neho zobral dôležité ponaučenie.
Kouč birminghamského tímu Unai Emery na tlačovej konferencii označil stredajší večer za fantastický.
Domáci strelili v oboch polčasoch po troch góloch. Dvakrát sa trafili Nicolas Jackson a Ross Barkley, po jednej bránke dali Johan Manzambi a Tammy Abraham.
Kým Aston Villa je v súčte s úvodnou výhrou v Bruggách 3:2 po dvoch kolách ligovej fázy stopercentná, Fenerbahce má iba bod za remízu 1:1 s AS Rím.
"Prvý ani druhý polčas si takýto výsledok nezaslúžili. Hráme ale na najvyššej úrovni. Takéto jednoduché chyby pri prihrávkach by sa nemali stávať. Hráči aj ja sme si z toho vzali veľmi dôležité ponaučenie. Takýto výsledok je neprijateľný," povedal Kartal.
VIDEO: Zostrih zápasu Aston Villa - Fenerbahce
Tím si podľa neho viedol dobre ešte po hodine hry, potom ale inkasoval štvrtý gól z penalty.
"Zápas sa potom rozpadol pre naše chyby. Musíme na to zabudnúť. V Lige majstrov nás ešte čaká veľa stretnutí. Chceme o tri dni poraziť Alanyaspor a pomôcť našim fanúšikom zabudnúť na túto porážku," uviedol Kartal, ktorý Fenerbahce vedie už štvrtýkrát a predtým zaň aj hrával.
"Urobili sme niekoľko chýb a Aston Villa ich využila. Zrazu sme prehrávali 3:0 a od tej chvíle to bolo veľmi ťažké. Teraz to musíme hodiť za hlavu a do ďalších zápasov nastúpiť so vztýčenou hlavou," povedal kapitán Milan Škriniar.
Aston Villa si pripísala najvyššiu výhru v európskych pohároch. "Fantastický večer, fantastický. Liga majstrov je súťaž, v ktorej sa cítime dobre, navyše, keď hráme tak, ako sme hrali dnes, rovnako ako v prvom zápase proti Bruggám," vyhlásil Emery.
"Nie sme adepti na celkové víťazstvo. Je tu veľa tímov, významných a silných, ktoré sú favoritmi na triumf. Ale pred dvoma rokmi sme sa vďaka našej vytrvalosti, ambíciám a ctižiadosti dostali do štvrťfinále. To, ako sme začali v Lige majstrov túto sezónu, je fantastické," skonštatoval španielsky kouč.