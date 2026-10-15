    Fenerbahce schytalo v Anglicku tvrdú facku. Musíme to hodiť za hlavu, vraví Škriniar

    Milan Škriniar v zápase Aston Villa - Fenerbahce
    Milan Škriniar v zápase Aston Villa - Fenerbahce (Autor: REUTERS)
    ČTK|15. okt 2026 o 09:00
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    Podľa trénera tureckého tímu je výsledok neprijateľný.

    Tréner futbalistov Fenerbahce Istanbul Ismail Kartal považuje debakel 0:6 na ihrisku Aston Villy v Lige majstrov za neprijateľný. Spolu s hráčmi si z neho zobral dôležité ponaučenie.

    Kouč birminghamského tímu Unai Emery na tlačovej konferencii označil stredajší večer za fantastický.

    Domáci strelili v oboch polčasoch po troch góloch. Dvakrát sa trafili Nicolas Jackson a Ross Barkley, po jednej bránke dali Johan Manzambi a Tammy Abraham.

    Kým Aston Villa je v súčte s úvodnou výhrou v Bruggách 3:2 po dvoch kolách ligovej fázy stopercentná, Fenerbahce má iba bod za remízu 1:1 s AS Rím.

    "Prvý ani druhý polčas si takýto výsledok nezaslúžili. Hráme ale na najvyššej úrovni. Takéto jednoduché chyby pri prihrávkach by sa nemali stávať. Hráči aj ja sme si z toho vzali veľmi dôležité ponaučenie. Takýto výsledok je neprijateľný," povedal Kartal.

    VIDEO: Zostrih zápasu Aston Villa - Fenerbahce

    Tím si podľa neho viedol dobre ešte po hodine hry, potom ale inkasoval štvrtý gól z penalty.

    "Zápas sa potom rozpadol pre naše chyby. Musíme na to zabudnúť. V Lige majstrov nás ešte čaká veľa stretnutí. Chceme o tri dni poraziť Alanyaspor a pomôcť našim fanúšikom zabudnúť na túto porážku," uviedol Kartal, ktorý Fenerbahce vedie už štvrtýkrát a predtým zaň aj hrával.

    "Urobili sme niekoľko chýb a Aston Villa ich využila. Zrazu sme prehrávali 3:0 a od tej chvíle to bolo veľmi ťažké. Teraz to musíme hodiť za hlavu a do ďalších zápasov nastúpiť so vztýčenou hlavou," povedal kapitán Milan Škriniar.

    Aston Villa si pripísala najvyššiu výhru v európskych pohároch. "Fantastický večer, fantastický. Liga majstrov je súťaž, v ktorej sa cítime dobre, navyše, keď hráme tak, ako sme hrali dnes, rovnako ako v prvom zápase proti Bruggám," vyhlásil Emery.

    "Nie sme adepti na celkové víťazstvo. Je tu veľa tímov, významných a silných, ktoré sú favoritmi na triumf. Ale pred dvoma rokmi sme sa vďaka našej vytrvalosti, ambíciám a ctižiadosti dostali do štvrťfinále. To, ako sme začali v Lige majstrov túto sezónu, je fantastické," skonštatoval španielsky kouč.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    2
    2
    0
    0
    10:3
    6
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    4
    StuttgartStuttgartSTU
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    5
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    8
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    9
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    11
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    12
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    13
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    14
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    16
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    17
    Manchester CityManchester CityMCI
    2
    1
    0
    1
    4:4
    3
    P
    V
    18
    DortmundDortmundBVB
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    AEKAEKAEK
    2
    1
    0
    1
    2:3
    3
    P
    V
    21
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    23
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    24
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    2
    1
    0
    1
    1:5
    3
    V
    P
    25
    AS RímAS RímROM
    2
    0
    1
    1
    4:5
    1
    P
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    30
    PortoPortoPOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    32
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    33
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    2
    0
    0
    2
    1:9
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Fenerbahce schytalo v Anglicku tvrdú facku. Musíme to hodiť za hlavu, vraví Škriniar