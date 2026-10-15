    Niekedy je tréner idiot, perlil Mourinho. Po obrate v Ríme riešil aj Viniciusa

    Jose Mourinho
    Fotogaléria (38)
    Jose Mourinho (Autor: TASR/AP)
    ČTK|15. okt 2026 o 09:50
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    Real Madrid pokračuje v Lige majstrov bez straty bodu.

    Tréner futbalistov Realu Madrid José Mourinho si pochvaľoval veľký obrat v záverečných desiatich minútach na ihrisku AS Rím.

    "Biely balet" v talianskej metropole prehrával 1:3, napokon ale v stredajšom stretnutí ligovej fázy Ligy majstrov zvíťazil 4:3.

    Slabý prvý polčas zobral portugalský kouč na seba, za druhý potom podľa neho niesli zodpovednosť hráči.

    Na tlačovej konferencii sa pozastavil aj nad udelením štvorzápasového trestu v španielskej lige pre útočníka Vinicusa Júniora.

    VIDEO: Zostrih zápasu AS Rím - Real Madrid

    Úvodné dejstvo na Olympijskom štadióne skončilo 1:1, v rozpätí 51. až 57. minúty Donyell Malen zariadil domácim vedenie 3:1. Medzi 83. až 90. minútou sa ale striedajúci Carlos Espí, Endrick a Antonio Rüdiger postarali o obrat.

    "Za slabý prvý polčas nesie zodpovednosť tréner, za dobrý druhý polčas hráči. Myslím si, že mám vždy pravdu, a nikdy si nemyslím, že robím niečo zle. Veľa záleží aj súperovi a ten dnešný bol neuveriteľne silný a vzbudzoval obavy," vyhlásil Mourinho, ktorý AS Rím viedol v rokoch 2021 až 2024.

    "Niekedy je tréner idiot, pretože uvažuje strategicky zle. Inokedy je tréner veľmi dobrý, pretože uvažuje správne. Nebudem si hrať na génia a tvrdiť, že som mal všetko pripravené na to, aby sme otočili stav z 3:1 na 4:3. Tak to nie je. Ale naozaj som si myslel, že v posledných 20 minútach musím urobiť zmeny a že tie zmeny by mohli rozhodnúť," uviedol portugalský kouč.

    S 15 triumfmi najúspešnejší tím v histórii súťaže si po dvoch kolách udržal stopercentnú bilanciu. V septembri doma zdolal iný taliansky celok a rovnako Mourinhovho niekdajšieho zamestnávateľa Inter Miláno 2:1.

    Fotogaléria zo zápasu AS Rím - Real Madrid v Lige majstrov (2. kolo)
    Roma's Donyell Malen celebrates with his teammate Matias Soule after scoring his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Real Madrid's Kylian Mbappe argues with Roma's goalkeeper Pierluigi Gollini after referee FranĂ§ois Letexier disallowed his goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Referee FranĂ§ois Letexier gestures with Real Madrid's Kylian Mbappe during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Roma's Donyell Malen celebrates after scoring a goal during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid in Rome, Wednesday, Oct. 14, 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 2a giornata - seconda - 14 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Real Madrid - esulta - esultanza - esultano - celebrate - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 2a giornata - seconda - 14 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Real Madrid - esulta - esultanza - esultano - celebrate
    38 fotografií
    Roma's Donyell Malen celebrates after scoring his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen celebrates with his teammates after scoring his side's third goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe grimaces after Roma's Donyell Malen scored his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen scores his side's third goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe grimaces after Roma's Donyell Malen scored his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe grimaces after Roma's Donyell Malen scored his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen celebrates with his teammates after scoring his side's third goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's head coach Jose Mourinho gestures during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen celebrates after scoring his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe, left, scores his side's first goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen celebrates after scoring his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen celebrates after scoring his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen celebrates after scoring his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen scores his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe scores his side's first goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen celebrates with his teammate Rodrigo Mora after scoring his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham bites the shirt after missing a scoring chance during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham bites the shirt after missing a scoring chance during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham bites the shirt after missing a scoring chance during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham lifts the shirt after missing a scoring chance during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe lies in pain on the pitch during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham gestures during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe lies in pain on the pitch during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham kneels in between of Roma's Niccolo Pisilli and his teammate Donyell Malen during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe challenges for the ball with Roma's Evan Ndicka during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe gestures with his teammate Jude Bellingham after scoring his side's first goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Marten de Roon celebrates after scoring his side's first goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe controls the ball during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Marten de Roon celebrates after scoring his side's first goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Marten de Roon celebrates after scoring his side's first goal during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXA banner reading in Italian 'For the world Special, and for Rome immortal, Hail Mou' is displayed by Roma fans during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Jude Bellingham challenges for the ball with Roma's Gianluca Mancini during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe controls the ball during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso gestures after missing a scoring chance during a Champions League opening phase soccer match between Roma and Real Madrid, in Rome, Wednesday, Oct.14, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    "Šesť bodov znamená polovicu cesty k postupu. S Benficou sme vlani po štyroch zápasoch mali štyri body a postúpili sme. Ešte nie je koniec, ale už máme šesť bodov. A to je pre nás dôležité. Zostáva šesť zápasov a už máme šesť bodov. Hrali sme proti dvom špičkovým talianskym tímom. To je pre nás výborné," vravel Mourinho.

    Na tlačovej konferencii sa riešil aj Vinicus Júnior. Brazílsky reprezentant sa pred stretnutím dozvedel o disciplinárnom treste na štyri stretnutia, kvôli ktorému príde aj o El Clásico s Barcelonou.

    Vinicus dal v sobotňajšom dueli Villarrealu v druhom polčase ako striedajúci hráč gól, kontrola pri videu ale odhalila, že krátko predtým zatiahol za vlasy Nathana Salibu.

    Namiesto zvýšenia na 2:0 tak Brazílčan napriek búrlivým diskusiám s rozhodcom musel 20 minút po príchode na trávnik zamieriť do šatne.

    "Vy ste novinár, ale môžem sa vás na niečo opýtať? Myslíte si, že je normálne, aby sa hráč španielskeho tímu, ktorý sa chystá odohrať dôležitý zápas pre španielsky futbal, dozvedel dve hodiny pred zápasom, že dostal štvorzápasový trest?

    Nemusíte mi odpovedať. Nie je to normálne. Nemohlo sa to urobiť teraz alebo zajtra ráno? Dozvedeli sme sa to v autobuse, skoro keď sme už prichádzali na štadión. Podľa mňa je to minimálne neuctivé," povedal Mourinho.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    2
    2
    0
    0
    10:3
    6
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    4
    StuttgartStuttgartSTU
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    5
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    8
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    9
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    11
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    12
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    13
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    14
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    16
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    17
    Manchester CityManchester CityMCI
    2
    1
    0
    1
    4:4
    3
    P
    V
    18
    DortmundDortmundBVB
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    AEKAEKAEK
    2
    1
    0
    1
    2:3
    3
    P
    V
    21
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    23
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    24
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    2
    1
    0
    1
    1:5
    3
    V
    P
    25
    AS RímAS RímROM
    2
    0
    1
    1
    4:5
    1
    P
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    30
    PortoPortoPOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    32
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    33
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    2
    0
    0
    2
    1:9
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Niekedy je tréner idiot, perlil Mourinho. Po obrate v Ríme riešil aj Viniciusa