Niekedy je tréner idiot, perlil Mourinho. Po obrate v Ríme riešil aj Viniciusa

Tréner futbalistov Realu Madrid José Mourinho si pochvaľoval veľký obrat v záverečných desiatich minútach na ihrisku AS Rím.
"Biely balet" v talianskej metropole prehrával 1:3, napokon ale v stredajšom stretnutí ligovej fázy Ligy majstrov zvíťazil 4:3.
Slabý prvý polčas zobral portugalský kouč na seba, za druhý potom podľa neho niesli zodpovednosť hráči.
Na tlačovej konferencii sa pozastavil aj nad udelením štvorzápasového trestu v španielskej lige pre útočníka Vinicusa Júniora.
VIDEO: Zostrih zápasu AS Rím - Real Madrid
Úvodné dejstvo na Olympijskom štadióne skončilo 1:1, v rozpätí 51. až 57. minúty Donyell Malen zariadil domácim vedenie 3:1. Medzi 83. až 90. minútou sa ale striedajúci Carlos Espí, Endrick a Antonio Rüdiger postarali o obrat.
"Za slabý prvý polčas nesie zodpovednosť tréner, za dobrý druhý polčas hráči. Myslím si, že mám vždy pravdu, a nikdy si nemyslím, že robím niečo zle. Veľa záleží aj súperovi a ten dnešný bol neuveriteľne silný a vzbudzoval obavy," vyhlásil Mourinho, ktorý AS Rím viedol v rokoch 2021 až 2024.
"Niekedy je tréner idiot, pretože uvažuje strategicky zle. Inokedy je tréner veľmi dobrý, pretože uvažuje správne. Nebudem si hrať na génia a tvrdiť, že som mal všetko pripravené na to, aby sme otočili stav z 3:1 na 4:3. Tak to nie je. Ale naozaj som si myslel, že v posledných 20 minútach musím urobiť zmeny a že tie zmeny by mohli rozhodnúť," uviedol portugalský kouč.
S 15 triumfmi najúspešnejší tím v histórii súťaže si po dvoch kolách udržal stopercentnú bilanciu. V septembri doma zdolal iný taliansky celok a rovnako Mourinhovho niekdajšieho zamestnávateľa Inter Miláno 2:1.
"Šesť bodov znamená polovicu cesty k postupu. S Benficou sme vlani po štyroch zápasoch mali štyri body a postúpili sme. Ešte nie je koniec, ale už máme šesť bodov. A to je pre nás dôležité. Zostáva šesť zápasov a už máme šesť bodov. Hrali sme proti dvom špičkovým talianskym tímom. To je pre nás výborné," vravel Mourinho.
Na tlačovej konferencii sa riešil aj Vinicus Júnior. Brazílsky reprezentant sa pred stretnutím dozvedel o disciplinárnom treste na štyri stretnutia, kvôli ktorému príde aj o El Clásico s Barcelonou.
Vinicus dal v sobotňajšom dueli Villarrealu v druhom polčase ako striedajúci hráč gól, kontrola pri videu ale odhalila, že krátko predtým zatiahol za vlasy Nathana Salibu.
Namiesto zvýšenia na 2:0 tak Brazílčan napriek búrlivým diskusiám s rozhodcom musel 20 minút po príchode na trávnik zamieriť do šatne.
"Vy ste novinár, ale môžem sa vás na niečo opýtať? Myslíte si, že je normálne, aby sa hráč španielskeho tímu, ktorý sa chystá odohrať dôležitý zápas pre španielsky futbal, dozvedel dve hodiny pred zápasom, že dostal štvorzápasový trest?
Nemusíte mi odpovedať. Nie je to normálne. Nemohlo sa to urobiť teraz alebo zajtra ráno? Dozvedeli sme sa to v autobuse, skoro keď sme už prichádzali na štadión. Podľa mňa je to minimálne neuctivé," povedal Mourinho.