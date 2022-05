Súperov valcujú neskutočným spôsobom. Ligu vyhrali bez straty bodu

DOLNÁ STREHOVÁ. Po dvadsiatich zápasoch mali na konte dvadsať výhier. Ak by v ďalšom kole vyhrali, šesť kôl pred koncom by si zabezpečili postup do kraja.

V roku 2000 postúpila tisícová obec do štvrtej a o šesť rokov dokonca do tretej ligy. V krajskej súťaži pôsobila nepretržite 27 sezón až do roku 2018, kedy vypadla do okresnej súťaže.

„Po štyroch sezónach v šiestej lige sa nám podarilo poskladať mužstvo na víťazstvo a návrat do kraja. Veríme, že postupom nadviažeme na éru z minulosti a vrátime klub na méty, kde hral kedysi,“ prianím uzavrel predseda TJ Prameň Dolná Strehová Miroslav Matuška.

Tabuľka VI. ligy ObFZ Veľký Krtíš