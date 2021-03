Poprad stratil dobre rozbehnutý šláger, Michalovce si schuti zastrieľali

Tuukka Poikonen, tréner Banskej Bystrice: "V tomto zápase sme hrali dobre 55 minút, pretože sme tam mali zhruba päťminútový slabší úsek. Na ľade však moji zverenci predviedli veľa dobrých vecí, s čím môžem byť spokojný. Samozrejme aj s víťazstvom. Čo sa týka rozhodcov, robili si svoju robotu, nebudem sa k nim vyjadrovať, rovnako i ja si robím svoju robotu. Verím, že Vašaš bude po údere hlavy v poriadku."

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Vstup do zápasu sme nemali dobrý. V druhej tretine sme sa však zdvihli, po góle Banskej Bystrice na 2:0 sme si zobrali oddychový čas, chalanom sme dohovorili a prišla otočka na 2:3. Žiaľ následne nás stáli dve zaváhania dva inkasované góly. Tento zápas rozhodol v prospech Bystrice počet vylúčených hráčov. My sme ich mali veľmi veľa, no nemyslím si, že za všetky vylúčenia mohli moji zverenci."

Martin Faško-Rudáš, útočník Banskej Bystrice: "Ten tretí gól som nedal ja. Musím sa priznať, že ho dal Breton. Som však šťastný za moje body na ľade, no hlavne za tie do tabuľky. Vyhrali sme ťažký zápas. Trenčín má kvalitný tím, no zvládli sme to proti nim. Aj keď hrali hostia aktívne a dobre korčuľovali, tak sme ich ubránili a dokázali sa aj v útoku presadiť."