Slovenský knokautér sa chystá znova do ringu. Preverí ho bojovník z Česka

Jeho cieľom je totiž súboj so šampiónom PML Jurajom Tuturom. Úradujúci vládca divízie však od Antala chce, aby si najskôr pod novými pravidlami vybudoval svoju pozíciu.

Zápasník, ktorý je tiež hlavným sparing partnerom prvého Slováka v UFC Ľudovíta Kleina, sa po týchto veľkých výhrach rozhodol pre významný krok. Doteraz pôsobil v rámci organizácie PML výhradne v kickboxerských dueloch (K1), no teraz ho čaká premiéra v thajskom boxe.

Antal je presvedčený, že si šancu zaslúži, no slová šampióna si vzal k srdcu a po svojom poslednom zápase adresoval výzvu smerom do Česka.

„David Zambaga vraj prestupuje do 80-ky, čo je moja váha. Viem, že je thaiboxer, takže toto by ma zaujímalo. Rád ho privítam. Videl som jeho súboj s Aďom (Ertelom), bol to brutálny zápas. Poďme si porovnať, kto má väčšiu bombu!" odkázal.