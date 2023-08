PML 7 ponúkne výborný bratovražedný zápas o titul

Aj aktéri súboja si uvedomujú jeho veľkú prestíž. "Myslím, že celá česká i slovenská stand up scéna čaká na tento zápas. Súper je viac než kvalitný a o to viac sa na to teším," hlási Malina a avizuje jednoznačný útok na ukončenie pred limitom.

Tutura má skúsenosti aj z veľkých zápasov, bojoval už s menami ako Benko, Kozubovský či Talafous. Odkazom súpera, ktorý ho plánuje ukončiť pred limitom, sa príliš netrápi a tejto predpovedi Malinu logicky nedáva veľkú šancu.

On sám sa neupína na konkrétnu predpoveď a nerieši, či vyhrá po ukončení alebo na body. "Samozrejme, že môžem vyhrať pred limitom a budem rád, ak sa to podarí, ale nie je to moja priorita. Je to pre mňa veľká vec a budem sa veľmi snažiť získať tento titul," odkázal Tutura.