Zostavy Česka a Slovenska v reality šou FIGHT HOUSE sú známe. Bojovníkov čakajú aj tímové súťaže

Do premiéry novej reality šou FIGHT HOUSE zostáva presne týždeň. Projekt, ktorý postaví proti sebe český a slovenský tím, teraz predstavuje kompletné zostavy oboch krajín.
Osem účastníkov nebude počas spoločného pobytu bojovať iba za seba, ale aj za svoj tím a svoju krajinu.
Slovenský tím povedie Bergino. Jeho zostavu tvoria Adrián Ertel, Marek Karlík, Samuel Šlesárik a Lea Tanáčová.
Na čele českého tímu bude stáť Marpo. České farby budú reprezentovať Tomáš Fiala, David Zambaga, Petr Kučík a Denisa Novák Valová.
Oba tímy tvoria bojovníci a bojovníčky s rozdielnymi skúsenosťami, povahami aj motiváciou. Počas FIGHT HOUSE ich však nebude preverovať iba individuálna výkonnosť.
Čakajú ich tímové súťaže, v ktorých bude rovnako dôležitá schopnosť spolupracovať, podržať svojich spolubojovníkov a prevziať zodpovednosť za spoločný výsledok.
VIDEO: FIGHT HOUSE
„Chceli sme, aby mal každý účastník ďalšiu motiváciu. Nebojuje iba za seba, má svoj tím, svojho kapitána a reprezentuje svoju krajinu. Keď proti sebe postavíte Česko a Slovensko, rivalitu nemusíte umelo vytvárať. Je tam prirodzene od prvého dňa,“ hovorí Tomáš Tadlánek, promotér organizácie PML, ktorá prináša projekt FIGHT HOUSE.
Českí a slovenskí účastníci budú počas spoločného pobytu trénovať, pripravovať sa na zápasy, zhadzovať hmotnosť a zároveň zvládať únavu, minimum súkromia aj napätie medzi oboma tábormi.
FIGHT HOUSE tak preverí nielen ich športovú pripravenosť, ale aj psychiku a schopnosť fungovať ako súčasť tímu.
FIGHT HOUSE odštartuje 18. septembra na platformách JOJ play na Slovensku a prima+ v Česku.
Od 25. septembra si ho budú môcť pozrieť aj diváci stanice JOJ Plus. Česká televízna premiéra na stanici Prima COOL je naplánovaná na 29. septembra.