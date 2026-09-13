    Zostavy Česka a Slovenska v reality šou FIGHT HOUSE sú známe. Bojovníkov čakajú aj tímové súťaže

    Zostava slovenského tímu.
    Zostava slovenského tímu. (Zdroj: FIGHT HOUSE)
    Sportnet|13. sep 2026 o 08:00
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    FIGHT HOUSE preverí športovú pripravenosť bojovníkov, ich psychiku a schopnosť fungovať ako súčasť tímu.

    Do premiéry novej reality šou FIGHT HOUSE zostáva presne týždeň. Projekt, ktorý postaví proti sebe český a slovenský tím, teraz predstavuje kompletné zostavy oboch krajín.

    Osem účastníkov nebude počas spoločného pobytu bojovať iba za seba, ale aj za svoj tím a svoju krajinu.

    Slovenský tím povedie Bergino. Jeho zostavu tvoria Adrián Ertel, Marek Karlík, Samuel Šlesárik a Lea Tanáčová.

    Na čele českého tímu bude stáť Marpo. České farby budú reprezentovať Tomáš Fiala, David Zambaga, Petr Kučík a Denisa Novák Valová.

    Oba tímy tvoria bojovníci a bojovníčky s rozdielnymi skúsenosťami, povahami aj motiváciou. Počas FIGHT HOUSE ich však nebude preverovať iba individuálna výkonnosť.

    Čakajú ich tímové súťaže, v ktorých bude rovnako dôležitá schopnosť spolupracovať, podržať svojich spolubojovníkov a prevziať zodpovednosť za spoločný výsledok.

    VIDEO: FIGHT HOUSE

    „Chceli sme, aby mal každý účastník ďalšiu motiváciu. Nebojuje iba za seba, má svoj tím, svojho kapitána a reprezentuje svoju krajinu. Keď proti sebe postavíte Česko a Slovensko, rivalitu nemusíte umelo vytvárať. Je tam prirodzene od prvého dňa,“ hovorí Tomáš Tadlánek, promotér organizácie PML, ktorá prináša projekt FIGHT HOUSE.

    Českí a slovenskí účastníci budú počas spoločného pobytu trénovať, pripravovať sa na zápasy, zhadzovať hmotnosť a zároveň zvládať únavu, minimum súkromia aj napätie medzi oboma tábormi.

    FIGHT HOUSE tak preverí nielen ich športovú pripravenosť, ale aj psychiku a schopnosť fungovať ako súčasť tímu.

    FIGHT HOUSE odštartuje 18. septembra na platformách JOJ play na Slovensku a prima+ v Česku.

    Od 25. septembra si ho budú môcť pozrieť aj diváci stanice JOJ Plus. Česká televízna premiéra na stanici Prima COOL je naplánovaná na 29. septembra.

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