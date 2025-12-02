PML opäť v Hlohovci: Dva titulové duely i návrat Kleinovho trénera do klietky

HLOHOVEC. Organizácia PML odštartuje rok 2026 vo veľkom štýle. Už 24. januára sa Hlohovec stane dejiskom prestížneho turnaja.
Prvý galavečer nového roka ozdobí dvojica titulových zápasov. V oboch prípadoch to bude veľké slovenské derby.
Úradujúci šampión dvoch váhových kategórií Juraj Tutura bude na domácej pôde hájiť titul do 80 kg proti vychádzajúcej hviezde scény Lukášovi Antalovi.
Zatiaľ čo Tutura práve doma v Hlohovci získal pred rokom druhý opasok, Antalove knokauty medzičasom obleteli sociálne siete a videli ich doslova milióny divákov.
Po tom, čo splnil podmienku šampióna a v thajskom boxe zdolal nebezpečného Zambagu, bude Antal čeliť vládcovi divízie v súboji, ktorý je označovaný za najočakávanejší postojársky stret na scéne.
Druhý titulový duel prinesie prvú obhajobu Adriána Ertela v divízii do 75 kg. Jeho súperom bude aktuálna dvojka váhy Lukáš Kotleba. Ertel sa po zranení ramena vracia do ringu s jasným cieľom potvrdiť svoj status obrovského talentu.
Naposledy zvládol náročnú odvetu s Taborom, teraz však čelí ďalšiemu nebezpečnému protivníkovi. Kotleba má na konte skalpy mien ako Cigánik, Mikovčák alebo Vašič.
Silná zostava aj v MMA
Aj MMA sekcia turnaja naberá jasné kontúry a ohlásené mená vzbudili veľkú pozornosť.
V klietke sa predstaví víťaz Oktagon Výzvy Roman Paulus, skúsený Daniel Hromek a veľkým prekvapením je návrat Jána Hudáka.
Jeden z najuznávanejších slovenských trénerov, ktorý vedie zápasníkov Spartakus Fight Gymu vrátane bojovníka UFC Lajoša Kleina, sa do klietky vráti po prvý raz od roku 2019.
Domáci bojovníci i mladé talenty
Hlohovec sa môže tešiť aj na ďalších domácich zástupcov v postoji. Aktuálna dvojka divízie do 65 kg Roman Kučera patrí medzi najvýraznejšie mená lokálnej scény a svoju pozíciu bude hájiť proti českému bojovníkovi Danielovi Jakubovi Ňaňkovi.
Vo svojom meste sa vráti do ringu aj hlohovská legenda Lukáš Rus. Jeden z priekopníkov Muay Thai na Slovensku bude bojovať s dravým Matejom Strapkom.
Potvrdené sú rovnako zaujímavé ženské súboje. Duel medzi Lenkou Škundovou a Evou Nguyen prinesie česko-slovenské derby, zatiaľ čo o konfrontáciu elitných slovenských klubov z Trenčína a Banskej Bystrice sa postarajú Lea Tanáčová a Sarah Lepiešová.
Organizácia PML avizuje, že menoslov bojovníkov na túto kartu sa bude rozrastať a diváci sa môžu tešiť na ďalšie atraktívne zápasy.
Po úspešnej premiére v tomto meste, ktorá priniesla skvelú atmosféru aj výborné výkony, má PML od návratu do Hlohovca vysoké očakávania.
Aj tentoraz to bude osvedčený mix duelov podľa pravidiel MMA a Muay Thai, čo sľubuje nabitý program. Vstupenky na galavečer PML 18 už sú v predaji.