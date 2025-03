Ligocki kritizuje súpera svojho tímového kolegu: Prekáža mi to, že sa vyhovára

TRENČÍN. Hlavným predzápasom turnaja PML 14 bude titulová odveta medzi šampiónom Dominikom Taborom a vyzývateľom Adriánom Ertelom.

Ich prvý vzájomný súboj sa odohral pred rokom, no skončil nečakaným zranením Ertela, ktorý tak z ringu odchádzal ako porazený napriek tomu, že predtým dvakrát poslal Tabora do počítania.

Ertel si odvtedy nenechal nič pre seba a otvorene kritizuje svojho rivala za to, ako oslavoval zisk titulu. Tabor na to v posledných mesiacoch nereagoval, no on samozrejme Ertelov názor nezdieľa.