Účastníci spia na zemi a bojujú o 30-tisíc eur. Nová reality šou preverí thaiboxerov

Žiadna vila s bazénom, žiadne postele ani jedlo podľa vlastného výberu. Do premiéry novej reality šou FIGHT HOUSE zostávajú hodiny a jej účastníkov čakajú podmienky, ktoré majú od pohodlia bežných televíznych formátov poriadne ďaleko.
Keď bojovníci vstupovali do FIGHT HOUSE, netušili, v akom prostredí strávia nasledujúce dni. Namiesto komfortného ubytovania ich čakal spoločný život priamo v gyme, spánok na zemi a presne určená krabičková strava.
Nemohli si vyberať, čo budú jesť, ani jednoducho odísť od ľudí a situácií, ktoré im nevyhovovali. Podmienky niektorých zaskočili natoľko, že sa objavili aj úvahy o predčasnom odchode.
Nedostatok komfortu však nie je iba kulisou šou. Účastníci rozdelení do českého a slovenského tímu súťažia vo výzvach, v ktorých môžu získať lepšie jedlo, chvíľu súkromia, regeneráciu, wellness alebo strategickú výhodu pred ďalším zápasom. V hre je zároveň hlavná výhra 30-tisíc eur.
VIDEO: FIGHT HOUSE - trailer
„Nechceli sme, aby to bola pohodlná vila, v ktorej budú bojovníci iba čakať na zápas. Účastníci očakávali vilu s bazénom, no namiesto toho spali na zemi v gyme, kde spolu žili aj trénovali.
Keď človeku vezmete komfort a pokoj, veľmi rýchlo sa ukáže, ako reaguje pod tlakom a či dokáže fungovať s ostatnými. O napätie a konflikty preto nebola núdza,“ hovorí promotér Tomáš Tadlánek.
Fyzický a psychický tlak sa pritom nekončí pri spoločnom bývaní. Účastníci musia trénovať, pripravovať sa na zápasy, zhadzovať hmotnosť a zároveň bojovať o výhody pre svoj tím.
Únava, obmedzené súkromie a rozdielne povahy prirodzene prinášajú napätie. Osem epizód ukáže bojovníkov predovšetkým mimo ringu, a to vo chvíľach, keď sa musia prispôsobiť, spolupracovať a zvládať situácie, na ktoré sa nedá pripraviť tréningom.
FIGHT HOUSE odštartuje 18. septembra na platformách JOJ play na Slovensku a prima+ v Česku. Od 25. septembra si ho budú môcť pozrieť aj diváci stanice JOJ Plus.