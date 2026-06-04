Erraniová získala už desiaty grandslam. Talianska dvojica ovládla miešanú štvorhru

Roland Garros 2026
mix - štvorhra - finále:
Sara Erraniová/Andrea Vavassori (obaja Tal.) - Gabriela Dabrowská/Evan King (Kan./USA) 4:6, 6:3, 10:4
Talianski tenisti Andrea Vavassori a Sara Erraniová obhájili titul v miešanej štvorhre na Roland Garros.
Vo finále porazili na antukových dvorcoch v Paríži americko-kanadskú dvojicu Evan King, Gabriela Dabrowská 4:6, 6:3, 10:4. Vybojovali štvrtý spoločný grandslamový titul, vlani a predvlani tiež uspeli na US Open.
Vavassori s Erraniovou potvrdili na druhom grandslame sezóny úlohu nasadených jednotiek. Na turnaji stratili dva sety a vyhrali v Paríži desiate stretnutie v rade.
Američan King tu naopak neuspel ani pri druhej finálovej účasti. Vlani neúspešne bojoval o premiérový titul po boku krajanky Taylor Townsendovej.
Tridsaťdeväťročná Erraniová získala jubilejný desiaty grandslamový titul. Zvyšných šesť má zo ženskej štvorhry. O osem rokov mladší Vavassori získal na turnajoch "veľkej štvorky" štvrtý titul, všetky má práve s Erraniovou z mixu.