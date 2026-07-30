Djokovič sa vracia do hry. Po troch rokoch sa predstaví na obľúbenom turnaji

Víťaz rekordných 24 grandslamových turnajov Novak Djokovič sa vracia na Masters v Cincinnati. O jeho účasti informovali dnes organizátori.
Djokovič sa naposledy predstavil na tvrdom povrchu v Cincinnati v roku 2023. Tenisový turnaj v Ohiu je poslednou veľkou skúškou pred US Open v New Yorku.
Tridsaťdeväťročný Srb získal titul v Cincinnati v rokoch 2018, 2020 a 2023, pred tromi rokmi v bezmála štvorhodinovom finále zdolal Carlosa Alcaraza.
Španielova účasť na turnaji v Spojených štátoch zatiaľ nie je jasná po zranení zápästia. Alcaraz však nedávno zverejnil fotografie z tréningu, ktoré ukazujú pokrok.
Djokovič sa vo svojom pokročilom tenisovom veku sústredí na viacero špičkových turnajov na okruhu. Nefiguruje tak v štartovnom poli pre Masters v Montreale, ktoré sa začne v nedeľu.
Tam chýbajú tiež víťaz tohtoročného Wimbledonu Jannik Sinner a Alcaraz. Do turnaja vstúpi ako hlavný favorit víťaz French Open Alexander Zverev.