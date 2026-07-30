    Djokovič sa vracia do hry. Po troch rokoch sa predstaví na obľúbenom turnaji

    Srbský tenista Novak Djokovič
    Srbský tenista Novak Djokovič (Autor: TASR/AP)
    ČTK|30. júl 2026 o 17:38
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    Srba čaká generálka na US Open.

    Víťaz rekordných 24 grandslamových turnajov Novak Djokovič sa vracia na Masters v Cincinnati. O jeho účasti informovali dnes organizátori.

    Djokovič sa naposledy predstavil na tvrdom povrchu v Cincinnati v roku 2023. Tenisový turnaj v Ohiu je poslednou veľkou skúškou pred US Open v New Yorku.

    Tridsaťdeväťročný Srb získal titul v Cincinnati v rokoch 2018, 2020 a 2023, pred tromi rokmi v bezmála štvorhodinovom finále zdolal Carlosa Alcaraza.

    Španielova účasť na turnaji v Spojených štátoch zatiaľ nie je jasná po zranení zápästia. Alcaraz však nedávno zverejnil fotografie z tréningu, ktoré ukazujú pokrok.

    Djokovič sa vo svojom pokročilom tenisovom veku sústredí na viacero špičkových turnajov na okruhu. Nefiguruje tak v štartovnom poli pre Masters v Montreale, ktoré sa začne v nedeľu.

    Tam chýbajú tiež víťaz tohtoročného Wimbledonu Jannik Sinner a Alcaraz. Do turnaja vstúpi ako hlavný favorit víťaz French Open Alexander Zverev.

    Tenis

    Tenis

    Srbský tenista Novak Djokovič
    Srbský tenista Novak Djokovič
    Djokovič sa vracia do hry. Po troch rokoch sa predstaví na obľúbenom turnaji
    dnes 17:38
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