    VIDEO: Dráma vo Viedni. Zverev odvrátil štyri mečbaly a je krok od tenisového trónu

    Alexander Zverev.
    Alexander Zverev. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|27. okt 2026 o 22:36
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    Súčasná svetová jednotka Jannik Sinner predčasne ukončil sezónu.

    Nemeckého tenistu Alexandra Zvereva delí jediné víťazstvo od posunu na prvé miesto svetového rebríčka.

    Na turnaji vo Viedni odvrátil v úvodnom kole štyri mečbaly v dueli s Martinom Landalucom a španielskeho mladíka napokon po viac ako trojhodinovom boji zdolal v tajbrejku tretieho setu 13:11. 

    Na tenisový trón Zverev prvýkrát v kariére zasadne, ak v rakúskej metropole zvládne aj druhé kolo.

    VIDEO: Zostrih zápasu Zverev - Landaluce

    Jeho súperom bude víťaz stredajšieho duelu medzi Holanďanom Tallonom Griekspoorom a Američanom Brandonom Nakashimom. 

    Zverev získal istotu, že sa do konca roka dostane na čelo rebríčka ATP po tom, čo súčasná svetová jednotka Jannik Sinner predčasne ukončil sezónu.

    Nad Landalucom vydrel prvý set 7:5, druhý však prehral 3:6 a o víťazstvo musel ešte tvrdo bojovať.

    Za stavu 6:5 v treťom sete nevyužil dva mečbaly, v dramatickom tajbrejku, v ktorom bol štyrikrát jediný bod od vyradenia, napokon využil svoju piatu šancu na víťazstvo.

    Tenis

    Tenis

    Alexander Zverev.
    Alexander Zverev.
    VIDEO: Dráma vo Viedni. Zverev odvrátil štyri mečbaly a je krok od tenisového trónu
    dnes 22:36
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