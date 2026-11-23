Nemecký tenista Alexander Zverev prezimuje na čele svetového rebríčka ATP. Napriek finálovej prehre na turnaji majstrov v Turíne má na čele 2400-bodový náskok pred Talianom Jannikom Sinnerom, ktorý musel predčasne ukončiť sezónu pre zranenie kolena.
Tretí je Španiel Carlos Alcaraz, vďaka triumfu na koncoročnom vrchole sezóny znížil stratu na Sinnera na 350 bodov.
Najlepší slovenský singlista Alex Molčan si udržal 73. miesto.
Rebríček ATP
/k 23. novembru/:
1.
(1.)
Alexander Zverev
Nemecko
10 350 b
2.
(2.)
Jannik Sinner
Taliansko
7950 b
3.
(3.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
7600 b
4.
(4.)
Ben Shelton
USA
5570 b
5.
(5.)
Daniil Medvedev
Rusko
4220 b
6.
(7.)
Arthur Fils
Francúzsko
3820 b
7.
(6.)
Flavio Cobolli
Taliansko
3680 b
8.
(8.)
Frances Tiafoe
USA
3590 b
9.
(9.)
Taylor Fritz
USA
3300 b
10.
(10.)
Rafael Jodar
Španielsko
3234 b
73.
73.)
Alex Molčan
Slovensko
820 b