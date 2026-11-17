Turnaj majstrov 2026
A-skupina (skupina Johna McEnroea):
Alexander Zverev (Nem.-1) - Ben Shelton (USA-4) 6:2, 7:6 (4)
Nemecký tenista Alexander Zverev zvíťazil aj vo svojom druhom zápase v A-skupine turnaja majstrov v Turíne.
Líder svetového rebríčka zdolal v utorok tretieho nasadeného Američana Bena Sheltona 6:2, 7:6 (4) a v predstihu si zaistil účasť v semifinále.
V repríze finále US Open dominoval v prvom sete Zverev, ktorý dvakrát zobral súperovi podanie.
VIDEO: Zostrih zápasu Zverev - Shelton
V druhom Američan zlepšil svoju hru a hral sa dlho vyrovnaný tenis, v ktorom si obaja hráči držali svoj servis.
Rozhodnúť musel až tajbrejk, v ktorom mal navrch najvyššie nasadený hráč. Nemec sa dostal do najlepšej štvorky na turnaji majstrov už piatykrát vo svojej kariére.
„Nevedel som o tom (o postupovom scenári). Ak sa sústredím na seba a hrám dobrý tenis, výsledok sa takpovediac dostaví sám. Ide o to hrať dobrý tenis. Mám pocit, že dnes sa mi to podarilo.
Podarilo sa mi to aj pred dvoma dňami proti Rafovi (Jodarovi) a toto je výsledok. Samozrejme, som veľmi šťastný, toto je jeden z najväčších turnajov na svete,“ povedal Zverev.