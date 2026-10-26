Zverev bude najväčšia zbraň. Nemci veria, že na Davis Cup postavili silný tím

V nominácii tenistov Nemecka pre finálový turnaj Davisovho pohára nechýba ani Alexander Zverev.
Kapitán tímu Michael Kohlmann nominoval na dvojhru aj Jana-Lennarda Struffa a do štvorhry dvojicu Kevin Krawietz a Tim Pütz. Nemecký tenisový zväz o tom informoval na sociálnych sieťach.
Finálový turnaj s účasťou ôsmich najlepších tímov sa uskutoční od 24. do 29. novembra v Bologni. Nemci sa pokúsia o prvý triumf od roku 1993.
Zverev získal v prebiehajúcej sezóne 2026 svoj prvý grandslamový titul, keď zvíťazil na Roland Garros a následne aj na US Open. Zabezpečil si tým post koncoročnej svetovej jednotky.
„Máme silný tím s veľkou kvalitou, množstvom skúseností a hráčmi, ktorí dokážu zvládnuť tlak. Vďaka Saschovi (Zverevovi) máme v radoch momentálne najlepšieho hráča na svete. Skutočnosť, že Sascha chce opäť reprezentovať Nemecko aj napriek mimoriadne náročnej sezóne, nie je samozrejmosť a dokazuje, aký dôležitý je pre neho tento tím,“ uviedol Kohlmann podľa DPA.
Nemecko vstúpi do finálového turnaja zápasom proti Veľkej Británii, ktorý je na programe 26. novembra.