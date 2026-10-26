    Zverev bude najväčšia zbraň. Nemci veria, že na Davis Cup postavili silný tím

    Alexander Zverev
    Alexander Zverev (Autor: TASR/AP)
    TASR|26. okt 2026 o 18:35
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    Nemecko vstúpi do finálového turnaja proti Veľkej Británii.

    V nominácii tenistov Nemecka pre finálový turnaj Davisovho pohára nechýba ani Alexander Zverev.

    Kapitán tímu Michael Kohlmann nominoval na dvojhru aj Jana-Lennarda Struffa a do štvorhry dvojicu Kevin Krawietz a Tim Pütz. Nemecký tenisový zväz o tom informoval na sociálnych sieťach.

    Finálový turnaj s účasťou ôsmich najlepších tímov sa uskutoční od 24. do 29. novembra v Bologni. Nemci sa pokúsia o prvý triumf od roku 1993.

    Zverev získal v prebiehajúcej sezóne 2026 svoj prvý grandslamový titul, keď zvíťazil na Roland Garros a následne aj na US Open. Zabezpečil si tým post koncoročnej svetovej jednotky.

    „Máme silný tím s veľkou kvalitou, množstvom skúseností a hráčmi, ktorí dokážu zvládnuť tlak. Vďaka Saschovi (Zverevovi) máme v radoch momentálne najlepšieho hráča na svete. Skutočnosť, že Sascha chce opäť reprezentovať Nemecko aj napriek mimoriadne náročnej sezóne, nie je samozrejmosť a dokazuje, aký dôležitý je pre neho tento tím,“ uviedol Kohlmann podľa DPA.

    Nemecko vstúpi do finálového turnaja zápasom proti Veľkej Británii, ktorý je na programe 26. novembra.

    Tenis

    Tenis

    Alexander Zverev
    Alexander Zverev
    Zverev bude najväčšia zbraň. Nemci veria, že na Davis Cup postavili silný tím
    dnes 18:35
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