Turnaj majstrov 2026
Semifinále:
Alexander Zverev (Nem.-1) - Daniil Medvedev (Rus.-4) 7:6 (0), 6:4
Nemecký tenista a nasadená jednotka Alexander Zverev postúpil do finále turnaja majstrov v Turíne, keď v semifinále zdolal Rusa Daniila Medvedeva v dvoch setoch 7:6 (0), 6:4.
V súboji o víťaznú trofej, ktorý je na programe v nedeľu 22. novembra o 18.00 h, tak vyzve Španiela Carlosa Alcaraza.
Pre Zvereva to bude tretia finálová účasť, v rokoch 2018 a 2021 sa stal celkovým víťazom koncoročného turnaja.
Zverev naďalej ťahá v bilancii vzájomných duelov za kratší koniec, po semifinálovom víťazstve v Turíne má proti Medvedevovi na konte deväť výhier a 14 prehier.
VIDEO: Zostrih semifinálového zápasu Zverev - Medvedev
Nemec zatiaľ nenašiel v Turíne premožiteľa a nestratil ani jeden set. V tomto roku dosiahol už na 69. víťazstvo na okruhu ATP, vďaka čomu je lídrom v tejto štatistike.
„Vždy viem nájsť spôsob ako uspieť. Aj keď nehrám svoj najlepší tenis od čiary, tak viem nájsť cestu. Som veľmi šťastný z toho, ako som v tomto stretnutí podával. Nehralo sa veľa tenisu, pretože obaja sme neskutočne podávali.
Daniil si zaslúži kredit, odohral fantastický turnaj a má za sebou fantastickú sezónu. Dúfam, že v nedeľu to bude ďalší skvelý zápas. Zápasy proti Alcarazovi sú vždy veľmi náročné a už sa teším na ďalší ťažký duel. Verím, že bude vzrušujúci,“ uviedol Zverev v pozápasovom televíznom rozhovore.
Dominantný servis a množstvo es na oboch stranách, to boli úvodné gemy súboja Zvereva s Medvedevom.
Nik sa dlhší čas nevedel dostať ani k brejkbalu, preto si hráči skúsene strážili podanie. Obaja hrali vo svižnom tempe a veľkú väčšinu bodov získali bez námahy po kratších výmenách, respektíve hneď zo servisu.
O osude prvého setu tak musela rozhodnúť skrátená hra. Nasadená jednotka bola absolútne dominantná v tajbrejku, Medvedevovi nedovolila získať ani jeden bod a po hneď prvom využitom setbale získala prvý set výsledkom 7:6 (0).
Podobne ako začiatok semifinále, vyzerali aj prvé hry druhého dejstva. Naďalej bolo kľúčovou zbraňou podanie a bez väčších drám vyhrávali tenisti svoje gemy. Kľúčová bola siedma hra, v ktorej Zverev zacítil šancu a Medvedev až nezvykle často chyboval.
Prvýkrát v zápase tak prišlo k brejkbalom, jednotka svetového rebríčka napokon jeden z nich využila a následne to potvrdila pri vlastnom podaní.
Rus síce ešte odvrátil hrozbu predčasného konca semifinále, ale Zverev si už nenechal ujsť získanú výhodu a hneď prvý ponúknutý mečbal pretavil v postup do finále.