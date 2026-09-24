Lídri sú pripravení. Zverev sa teší na Laver Cup, hoci si po US Open neoddýchol

Nemecký tenista Alexander Zverev i legendárny Američan Andre Agassi podčiarkli význam Laver Cupu.
Jeho ďalšia edícia sa uskutoční od piatka do nedele v londýnskej 02 aréne. Zverev so Španielom Carlosom Alcarazom budú lídrami výberu Európy.
„Vždy som sa snažil o to, aby mal Laver Cup miesto v mojom kalendári. Cítim k tomuto podujatiu veľkú lojalitu. Po triumfe na US Open som si príliš neoddýchol.
Počas uplynulého víkendu som bojoval s nemeckým daviscupovým tímom o postup na finálový turnaj, no vôbec som neuvažoval nad tým, že by som vynechal Laver Cup," uviedol Zverev pre akreditované médiá.
Agassi sa v Londýne predstaví v úlohe kapitána Výberu sveta.
„Budú to vzrušujúce tri dni. Londýnska 02 aréna je unikátna, fanúšikovia v nej vedia vytvoriť skvelú atmosféru. Určite si prídu na svoje, veď uvidia popredných svetových hráčov," povedal osemnásobný grandslamový šampión.