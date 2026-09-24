    Lídri sú pripravení. Zverev sa teší na Laver Cup, hoci si po US Open neoddýchol

    Alexander Zverev
    Alexander Zverev (Autor: TASR/AP)
    TASR|24. sep 2026 o 09:45
    ShareTweet0

    Nemec cíti k podujatiu veľkú lojalitu.

    Nemecký tenista Alexander Zverev i legendárny Američan Andre Agassi podčiarkli význam Laver Cupu.

    Jeho ďalšia edícia sa uskutoční od piatka do nedele v londýnskej 02 aréne. Zverev so Španielom Carlosom Alcarazom budú lídrami výberu Európy.

    „Vždy som sa snažil o to, aby mal Laver Cup miesto v mojom kalendári. Cítim k tomuto podujatiu veľkú lojalitu. Po triumfe na US Open som si príliš neoddýchol.

    Počas uplynulého víkendu som bojoval s nemeckým daviscupovým tímom o postup na finálový turnaj, no vôbec som neuvažoval nad tým, že by som vynechal Laver Cup," uviedol Zverev pre akreditované médiá.

    Agassi sa v Londýne predstaví v úlohe kapitána Výberu sveta.

    „Budú to vzrušujúce tri dni. Londýnska 02 aréna je unikátna, fanúšikovia v nej vedia vytvoriť skvelú atmosféru. Určite si prídu na svoje, veď uvidia popredných svetových hráčov," povedal osemnásobný grandslamový šampión.

    Tenis

    Tenis

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz.
    Španielsky tenista Carlos Alcaraz.
    Alcaraz chce zakázať nočné zápasy na grandslamoch. Narúšajú regeneráciu, hovorí Španiel
    dnes 17:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Lídri sú pripravení. Zverev sa teší na Laver Cup, hoci si po US Open neoddýchol