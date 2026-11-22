Turnaj majstrov 2026
Finále:
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Alexander Zverev (Nem.-1) 6:2, 7:6 (7)
Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal prvýkrát v kariére víťazom Turnaja majstrov.
Vo finále dvojhry zdolal v Turíne v pozícii nasadenej dvojky turnajovú jednotku Nemca Alexandra Zvereva 6:2, 7:6 (7).
Na prestížnom podujatí ani raz neokúsil trpkosť prehry a z metropoly Piemontu si odnáša prémiu 4,71 milióna eur pred zdanením.
Zverev nevyužil šancu na zisk tretieho titulu z turnaja majstrov, predtým na ATP Finals triumfoval v rokoch 2021 a 2018. Napriek nedeľňajšej prehre však rok 2026 zakončí na vrchole mužského svetového rebríčka.
V tejto sezóne vybojoval cenné trofeje na grandslamových turnajoch Roland Garros i US Open a stal sa historicky druhou nemeckou mužskou svetovou jednotkou po Borisovi Beckerovi.
Alcaraz síce v úvodnom geme nevyužil brejkbaly, v ďalších minútach však dvakrát prelomil Zverevovo podanie a vybudoval si náskok 4:1.
Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu ešte znížil na 2:4, následne však opäť stratil servis a Alcaraz si už koncovku prvého setu postrážil. Španiel kvalitne returnoval a dokázal Nemca pretlačiť v dlhých výmenách.
Na začiatku druhého dejstva po rýchlom brejku odskočil Zverevovi na 4:2. Nemec nezložil zbrane, šnúrou troch gemov otočil na 5:4 a vynútil si tajbrejk.
V ňom dokázal otočiť z 0:3 na 6:3, no Alcaraz odvrátil tri setbaly, za stavu 8:7 premenil po víťaznom bekhende druhý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Nemcom na 8:6. Španiel uspel vo finále turnaja majstrov sa druhý pokus.
Vlani prehral s Talianom Jannikom Sinnerom, ktorý musel predčasne ukončiť túto sezónu pre zranenie kolena.
Alcaraz je po Američanovi Andrem Agassim, Švajčiarovi Rogerovi Federerovi a Srbovi Novakovi Djokovičovi štvrtý hráč, ktorý ma vo svojej zbierke tituly zo všetkých grandslamových turnajov i koncoročného vrcholu sezóny.