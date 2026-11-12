Zvládne Zverev tlak favorita? Zloženie skupín Turnaja majstrov je známe

Svetová jednotka Alexander Zverev sa na Turnaji majstrov v Turíne predstaví v skupine Johna McEnroea spoločne s Benom Sheltonom a dvoma nováčikmi Arthurom Filsom a Rafaelom Jodarom.
Skupinu Ivana Lendla tvoria zvyšné štyri najlepšie tenistické sezóny Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli a Frances Tiafoe. Rozhodol o tom dnešný osud.
Nemecký favorit Zverev sa pokúsi nadviazať na dve trofeje, ktoré na ATP Finals získal v rokoch 2018 a 2021.
Víťaz posledných dvoch ročníkov Talian Jannik Sinner bude kvôli zraneniu na prestížnom turnaji chýbať.
Hrať sa v Turíne začne v nedeľu, víťaz bude známy o týždeň neskôr 22. novembra. Z oboch skupín postúpia dvaja najlepší do semifinále.
Celková dotácia podujatia predstavuje 15,75 milióna dolárov.
Žreb Turnaja majstrov
skupina Johna McEnroea:
Alexander Zverev (Nem.-1), Ben Shelton (USA-3), Arthur Fils (Fr.-6), Rafael Jodar (Šp.-8)
skupina Ivana Lendla:
Carlos Alcaraz (Šp.-2), Daniil Medvedev (Rus.-4), Flavio Cobolli (Tal.-5), Frances Tiafoe (USA-7)