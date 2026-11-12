    Zvládne Zverev tlak favorita? Zloženie skupín Turnaja majstrov je známe

    Alexander Zverev
    Alexander Zverev (Autor: TASR/AP)
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    ČTK|12. nov 2026 o 14:04
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    Nemecká svetová jednotka bude na Turnaji majstrov útočiť na tretí titul v kariére.

    Svetová jednotka Alexander Zverev sa na Turnaji majstrov v Turíne predstaví v skupine Johna McEnroea spoločne s Benom Sheltonom a dvoma nováčikmi Arthurom Filsom a Rafaelom Jodarom.

    Skupinu Ivana Lendla tvoria zvyšné štyri najlepšie tenistické sezóny Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli a Frances Tiafoe. Rozhodol o tom dnešný osud.

    Nemecký favorit Zverev sa pokúsi nadviazať na dve trofeje, ktoré na ATP Finals získal v rokoch 2018 a 2021.

    Víťaz posledných dvoch ročníkov Talian Jannik Sinner bude kvôli zraneniu na prestížnom turnaji chýbať.

    Hrať sa v Turíne začne v nedeľu, víťaz bude známy o týždeň neskôr 22. novembra. Z oboch skupín postúpia dvaja najlepší do semifinále.

    Celková dotácia podujatia predstavuje 15,75 milióna dolárov.

    Žreb Turnaja majstrov

    skupina Johna McEnroea:

    Alexander Zverev (Nem.-1), Ben Shelton (USA-3), Arthur Fils (Fr.-6), Rafael Jodar (Šp.-8)

    skupina Ivana Lendla:

    Carlos Alcaraz (Šp.-2), Daniil Medvedev (Rus.-4), Flavio Cobolli (Tal.-5), Frances Tiafoe (USA-7)

    Tenis

    Tenis

    Alexander Zverev
    Alexander Zverev
    Zvládne Zverev tlak favorita? Zloženie skupín Turnaja majstrov je známe
    dnes 14:04
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