Rybakinovú čakajú silné súperky. Turnaj majsteriek pozná zloženie skupín

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová spoznala súperky v skupinovej fáze koncoročného MS WTA Tour, ktorý sa uskutoční od 8. do 15. novembra v americkom Indian Wells.
Dvadsaťsedemročnú obhajkyňu prvenstva čakajú domáce hráčky Coco Gauffová a Jessica Pegulová, kvarteto dopĺňa Linda Nosková.
„Teším sa. Každý rok je to iné, teraz hráme vonku. Veľa ťažkých súperiek, všetko skvelé šampiónky,“ cituje agentúra AP Rybakinovú.
V druhej skupine je najvyššie nasadenou hráčkou Bieloruska Arina Sobolenková, postupne si zmeria sily s Ruskou Mirrou Andrejevovou, Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou a Češkou Karolínou Muchovou.
Z každej skupiny postupujú dve najlepšie hráčky do semifinále. Koncoročné Finals sa vracia do USA po štyroch rokoch a prvýkrát od roku 2023 sa nebude hrať v hale.
Okrem dvojhry bude bojovať aj osem najlepších párov vo štvorhre. O miestenku v Indian Wells bojovali aj Slovenka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nichollsovou.
Napokon však prehra na turnaji v Tokiu s talianskou dvojicou Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová rozhodla, že sa nepredstavia na prestížnom koncoročnom podujatí.