    Rybakinovú čakajú silné súperky. Turnaj majsteriek pozná zloženie skupín

    Jelena Rybakinová
    Jelena Rybakinová (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. nov 2026 o 08:59
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    Svetová jednotka bude v Indian Wells obhajovať prvenstvo.

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová spoznala súperky v skupinovej fáze koncoročného MS WTA Tour, ktorý sa uskutoční od 8. do 15. novembra v americkom Indian Wells.

    Dvadsaťsedemročnú obhajkyňu prvenstva čakajú domáce hráčky Coco Gauffová a Jessica Pegulová, kvarteto dopĺňa Linda Nosková.

    „Teším sa. Každý rok je to iné, teraz hráme vonku. Veľa ťažkých súperiek, všetko skvelé šampiónky,“ cituje agentúra AP Rybakinovú.

    V druhej skupine je najvyššie nasadenou hráčkou Bieloruska Arina Sobolenková, postupne si zmeria sily s Ruskou Mirrou Andrejevovou, Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou a Češkou Karolínou Muchovou.

    Z každej skupiny postupujú dve najlepšie hráčky do semifinále. Koncoročné Finals sa vracia do USA po štyroch rokoch a prvýkrát od roku 2023 sa nebude hrať v hale.

    Okrem dvojhry bude bojovať aj osem najlepších párov vo štvorhre. O miestenku v Indian Wells bojovali aj Slovenka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nichollsovou.

    Napokon však prehra na turnaji v Tokiu s talianskou dvojicou Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová rozhodla, že sa nepredstavia na prestížnom koncoročnom podujatí.

    Tenis

    Tenis

    Jelena Rybakinová
    Jelena Rybakinová
    Rybakinovú čakajú silné súperky. Turnaj majsteriek pozná zloženie skupín
    dnes 08:59
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