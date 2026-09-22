Otáčala nepriaznivý vývoj a vyhrala trojhodinový zápas. Česko delí výhra od semifinále

Pohár Billie Jean Kingovej 2026 - Svetová skupina
Česko - Veľká Británia 1:0
Utorok:
Marie Bouzková - Sonay Kartalová 7:6, 4:6, 6:4
České tenistky vedú vo štvrťfinále Pohára Billie Jean Kingovej nad Britániou 1:0. Prvý bod vybojovala Marie Bouzková, ktorá porazila na tvrdom povrchu v Šen-čene po troch hodinách Sonay Kartalovú 7:6, 4:6, 6:4.
Výber kapitánky Barbory Strýcovej delí od postupu do semifinále jedno víťazstvo.
Druhý postupový bod sa pokúsi vybojovať wimbledonská šampiónka a svetová šestka Linda Nosková, ktorá sa v dueli tímových jednotiek stretne s Katie Boulterovou. V prípade vyrovnaného stavu by rozhodla záverečná štvorhra.
Do nej sú zatiaľ nahlásené Kateřina Siniaková a Karolína Muchová proti Harriet Dartovej a Jodie Burrageovej. Zloženie sa však môže zmeniť.
„Je to hrozne cenné víťazstvo. Bol to strašne napínavý zápas od začiatku do konca. V tíme bola neskutočná energia, som rada, že ma všetci takto podporovali. Bára na lavičke bola neskutočná. Som veľmi rada, že som to vybojovala a máme dôležitý prvý bod,“ povedala pre Českú televíziu Bouzková, ktorá odvrátila šesť z desiatich brejkbalov.
Dvadsaťosemročná Bouzková, ktorá dostala prednosť pred Muchovou, stratila hneď prvý servis, no manko za stavu 0:2 a 0:40 dokázala ihneď zmazať.
Prvý set napokon získala česká tenistka v skrátenej hre, v ktorej viedla už 4:1 a vyhrala ju 7:2.
V druhom sete však Kartalová, ktorá sa vrátila po polročnej prestávke pre zranenie chrbta, duel zdramatizovala. Bouzkovej zobrala opäť na začiatku servis a tentoraz dotiahla výhodu brejku až do konca.
Češka síce odvrátila na podaní v deviatej hre dva setbaly, v následnom desiatom geme však už na príjme neuspela.
Taktiež v treťom sete viedla Kartalová s náskokom brejku, Bouzková však od stavu 1:2 získala štyri gamy v rade. Za stavu 5:2 nevyužila česká hráčka na príjme tri mečbaly a Kartalová po ďalšom brejku znížila na 4:5.
Vyrovnať sa jej už ale nepodarilo. Bouzková získala na príjme v desiatej hre vedenie 40:0 a štvrtý mečbal v stretnutí premenila.
Víťazky duelu postúpia do piatkového semifinále, v ktorom narazia na lepšieho z dvojice Španielsko – Kazachstan. Češky môžu v súťaži, známej skôr ako Fed Cup, zaútočiť na dvanásty titul a prvý od roku 2018.