Rybakinová na úvod US Open stratila iba päť gemov. Domáca Američanka priznala nervozitu

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
V úvodnom kole si ako nasadená dvojka poradila s domácou Američankou Theou Frodinovou 6:3, 6:2.
Jej ďalšou súperkou v New Yorku bude víťazka súboja medzi Češkou Darjou Vidmanovou a Španielkou Jessicou Bouzasovou Maneirovou.
Aj Američanka Madison Keysová postúpila do 2. kola, vlaňajšia šampiónka Australian Open zdolala v pozícii nasadenej dvadsaťdvojky Rusku Alinu Kornejevovú 7:5, 6:4.
VIDEO: Zostrih zápasu Keysová - Kornejevová
„Vždy je náročné hrať v 1. kole grandslamového turnaja proti mladej hráčke, ktorá nemá čo stratiť a ide si za svojimi údermi.
Bola som nervózna, našťastie som však zvládla koncovky oboch setov. Bolo to vybojované víťazstvo,“ uviedla v pozápasovom interview Keysová, ktorá v roku 2017 postúpila vo Flushing Meadows až do finále. V ňom podľahla krajanke Sloane Stephensovej.
US Open 2026
Dvojhra žien - 1. kolo:
Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Thea Frodinová (USA) 6:3, 6:2
Julija Starodubcevová (Ukr.) - Ella Seidelová (Nem.) 6:2, 6:2
Eva Lysová (Nem.) - Gabriela Knutsonová (ČR) 6:3, 6:3
Madison Keysová (USA-22) - Alina Kornejevová (Rus.) 7:5, 6:4