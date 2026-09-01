    Rybakinová na úvod US Open stratila iba päť gemov. Domáca Američanka priznala nervozitu

    Jelena Rybakinová na US Open 2026.
    Jelena Rybakinová na US Open 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. sep 2026 o 22:20
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    Ako nasadená dvojka si poradila s Američankou Frodinovou.

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

    V úvodnom kole si ako nasadená dvojka poradila s domácou Američankou Theou Frodinovou 6:3, 6:2.

    Jej ďalšou súperkou v New Yorku bude víťazka súboja medzi Češkou Darjou Vidmanovou a Španielkou Jessicou Bouzasovou Maneirovou. 

    Aj Američanka Madison Keysová postúpila do 2. kola, vlaňajšia šampiónka Australian Open zdolala v pozícii nasadenej dvadsaťdvojky Rusku Alinu Kornejevovú 7:5, 6:4.

    VIDEO: Zostrih zápasu Keysová - Kornejevová

    „Vždy je náročné hrať v 1. kole grandslamového turnaja proti mladej hráčke, ktorá nemá čo stratiť a ide si za svojimi údermi.

    Bola som nervózna, našťastie som však zvládla koncovky oboch setov. Bolo to vybojované víťazstvo,“ uviedla v pozápasovom interview Keysová, ktorá v roku 2017 postúpila vo Flushing Meadows až do finále. V ňom podľahla krajanke Sloane Stephensovej.

    US Open 2026

    Dvojhra žien - 1. kolo:

    Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Thea Frodinová (USA) 6:3, 6:2

    Julija Starodubcevová (Ukr.) - Ella Seidelová (Nem.) 6:2, 6:2

    Eva Lysová (Nem.) - Gabriela Knutsonová (ČR) 6:3, 6:3

    Madison Keysová (USA-22) - Alina Kornejevová (Rus.) 7:5, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Jelena Rybakinová na US Open 2026.
    Jelena Rybakinová na US Open 2026.
    Rybakinová na úvod US Open stratila iba päť gemov. Domáca Američanka priznala nervozitu
    dnes 22:20
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