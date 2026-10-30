Olympijské víťazky to Mihalíkovej neuľahčili. Slovenku čaká v Tokiu zápas o všetko

WTA Tokio 2026
Štvorhra žien - štvrťfinále:
Asia Muhammadová, Shuai Zhang (USA/Čína) - Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová (Tal.) 3:6, 4:6
Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová (Kan./Braz.-1) - Hao-Ching Chan, Miyu Kato (Taiw./ Jap.) 6:2, 4:6, 10:7
Talianske tenistky Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová suverénne postúpili do semifinále štvorhry na turnaji WTA 500 v japonskom Tokiu.
V piatkovom štvrťfinále si poradili s americko-čínskym párom Asia Muhammadová, Shuai Zhang za 75 minút po setoch 6:3, 6:4.
Olympijské víťazky z Paríža tak ešte viac zdramatizovali súboj o poslednú miestenku na Turnaj majsteriek v Indian Wells, o ktorú bojujú so slovensko-britskou dvojicou Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová.
Oba páry aktuálne delí v rebríčku Race iba 42 bodov, a tak je jasné, že o postupujúcom definitívne rozhodne ich vzájomný zápas v tokijskom semifinále. To je na programe v sobotu o 7:30 h nášho času.
V tejto sezóne sa v oboch vzájomných dueloch tešili z výhry Talianky. Naposledy pred dvoma týždňami uspeli vo Wu-chane po setoch 4:6, 6:2, 10:5.
Tereza Mihalíková sa doposiaľ na Turnaji majsteriek nepredstavila ani raz. Jej prípadný úspech by bol výnimočný aj pre celý slovenský tenis.
Naposledy sa tohto prestížneho podujatia zúčastnila vo štvorhre Janette Husárová, ktorá v roku 2002 triumfovala s Ruskou Jelenou Dementievovou.
Semifinálové zloženie v Tokiu dopĺňajú austrálska dvojica Storm Hunterová, Maya Jointová a tohtoročné líderky rebríčka Race Gabriela Dabrowská z Kanady a jej brazílska spoluhráčka Luisa Stefaniová.