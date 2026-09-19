VIDEO: Moskovská rodáčka vyhrala už ako Francúzka. V São Paule je pred bránami finále

Francúzska tenistka Anna Blinkovová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v brazílskom Sao Paule.
Moskovská rodáčka, ktorá čerstvo získala francúzske občianstvo, si vo štvrťfinále v pozícii nasadenej štvorky poradila s osmičkou „pavúka“ Ruskou Alinou Charajevovou v dvoch setoch 6:4, 7:5.
Jej ďalšou súperkou bude siedma nasadená Španielka Kaitlin Quevedová, ktorá zvíťazila nad Teodorou Kostovičovou zo Srbska 6:3, 6:4.
VIDEO: Zostrih zápasu Anna Blinkovová - Alina Charajevová
Do semifinále postúpila aj druhá nasadená Španielka Paula Badosová po víťazstve nad Američankou Mary Stoianaovou 6:4, 6:2.
O postup do finále zabojuje s Argentínčankou Nadiou Podoroskou, ktorá zdolala Holanďanku Suzan Lamensovú v troch setoch 7:6 (5), 3:6, 6:3.
WTA Sao Paulo 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Paula Badosová (Šp.-2) - Mary Stoianaová (USA) 6:4, 6:2
Anna Blinkovová (Fr.-4) - Alina Charajevová (Rus.-8) 6:4, 7:5
Kaitlin Quevedová (Šp.-7) - Teodora Kostovičová (Srb.) 6:3, 6:4
Nadia Podoroská (Arg.) - Suzan Lamensová (Hol.) 7:6 (5), 3:6, 6:3