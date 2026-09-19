    VIDEO: Moskovská rodáčka vyhrala už ako Francúzka. V São Paule je pred bránami finále

    Francúzska tenistka Anna Blinkovová.
    Francúzska tenistka Anna Blinkovová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. sep 2026 o 07:28
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    Blinkovová si vo štvrťfinále v Sao Paule poradila s Charajevovou a čaká ju krajanka Quevedová.

    Francúzska tenistka Anna Blinkovová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v brazílskom Sao Paule.

    Moskovská rodáčka, ktorá čerstvo získala francúzske občianstvo, si vo štvrťfinále v pozícii nasadenej štvorky poradila s osmičkou „pavúka“ Ruskou Alinou Charajevovou v dvoch setoch 6:4, 7:5.

    Jej ďalšou súperkou bude siedma nasadená Španielka Kaitlin Quevedová, ktorá zvíťazila nad Teodorou Kostovičovou zo Srbska 6:3, 6:4.

    VIDEO: Zostrih zápasu Anna Blinkovová - Alina Charajevová

    Do semifinále postúpila aj druhá nasadená Španielka Paula Badosová po víťazstve nad Američankou Mary Stoianaovou 6:4, 6:2.

    O postup do finále zabojuje s Argentínčankou Nadiou Podoroskou, ktorá zdolala Holanďanku Suzan Lamensovú v troch setoch 7:6 (5), 3:6, 6:3.

    WTA Sao Paulo 2026

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Paula Badosová (Šp.-2) - Mary Stoianaová (USA) 6:4, 6:2

    Anna Blinkovová (Fr.-4) - Alina Charajevová (Rus.-8) 6:4, 7:5

    Kaitlin Quevedová (Šp.-7) - Teodora Kostovičová (Srb.) 6:3, 6:4

    Nadia Podoroská (Arg.) - Suzan Lamensová (Hol.) 7:6 (5), 3:6, 6:3

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