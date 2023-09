Nečakaná premožiteľka Plíškovej končí. Sabalenkovej stačila na postup iba hodina

NEW YORK. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open 2023.

Nasadená dvojka zdolala v 3. kole Claru Burelovú z Francúzska za hodinu hladko v dvoch setoch 6:1 a 6:1.

V boji o štvrťfinále sa stretne s turnajovou trinástkou Dariou Kasatkinovou z Ruska, ktorá vyhrala nad Belgičankou Greet Minnenovou 6:3 a 6:4.