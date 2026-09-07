Ruska po dráme na US Open postupuje. Bývalá svetová jednotka Swiateková šokujúco končí

Ruská tenistka Mirra Andrejevová sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
V osemfinále v pozícii nasadenej päťky otočila duel s dvadsaťštvorkou „pavúka“ Anastasiou Potapovovou z Rakúska a zvíťazila za dve hodiny a 25 minút 5:7, 6:4 a 6:3.
Andrejevová sa v boji o semifinále stretne s víťazkou čisto amerického súboja medzi turnajovou štvorkou Coco Gauffovou a štrnástou nasadenou Ivou Jovicovou.
VIDEO: Zostrih zápasu Mirra Andrejevová - Anastasia Potapovová
V osemfinále sa s podujatím rozlúčila ôsma nasadená Poľka Iga Swiateková.
Bývalá svetová jednotka nestačila v pondelok na Čeng Čchin-wen, ktorej podľahla v dvoch setoch 5:7, 3:6.
Číňanku čaká vo štvrťfinále úspešnejšia zo stretnutia medzi trinástou Japonkou Naomi Osakovou a svetovou dvojkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu.
Swiateková, víťazka US Open z roku 2022, nevyužila v prvom sete vedenie 5:0. Jej súperka získala sedem gemov v rade a zvrátila nepriaznivo sa vyvíjajúci zápas.
Čeng Čchin-wen otočila stav z 0:5 už v druhom stretnutí za sebou, olympijskej šampiónke z Paríža sa predtým podaril rovnaký kúsok aj proti domácej Madison Keysovej.
VIDEO: Zostrih zápasu Čeng Čchin-wen - Iga Swiateková
Stala sa prvou kvalifikantkou vo štvrťfinále vo Flushing Meadows od roku 2021, keď Emma Raducanuová získala titul.
„Ak ma pamäte neklame, z 0:5 som otočila aj včera. Už to asi nebude náhoda. To je všetko, čo k tomu môžem povedať,“ uviedla podľa AP štvrťfinalistka US Open z rokov 2023 a 2024.
US Open 2026
Dvojhra žien - osemfinále:
Mirra Andrejevová (Rus.-5) - Anastasia Potapovová (Rak.-24) 5:7, 6:4, 6:3
Čeng Čchin-wen (Čína) - Iga Swiateková (Poľ.-8) 7:5, 6:3