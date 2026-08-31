Dvojnásobná semifinalistka vykročila za ďalším úspechom. Muchová hladko zdolala Rakúšanku

Česká tenistka Karolína Muchová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
V 1. kole zdolala v pozícii nasadenej sedmičky Rakúšanku Sinju Krausovú 6:3, 6:0. V rokoch 2024 a 2023 postúpila v New Yorku v singli až do semifinále.
Minulý týždeň triumfovala vo Flushing Meadows po boku krajana Jakuba Menšíka v miešanej štvorhre.
Deviatu desiatku svetového rebríčka uzatvárajúcu Krausovú zdolala za 58 minút. Súperke neponúkla jediný brejkbal, sama jej štyrikrát vzala servis.
Wimbledonská finalistka prvý set získala vďaka brejku vo štvrtej hre. V druhom dejstve potom Muchová dovolila súperke získať iba päť fiftínov a za 23 minút jej uštedrila „kanára“. V dvojhre si pripísala 11 víťazstiev z posledných 12 zápasov.
US Open 2026
Dvojhra žien - 1. kolo:
Karolína Muchová (ČR-7) - Sinja Krausová (Rak.) 6:3, 6:0