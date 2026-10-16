    Svitolinová prekvapivo končí. Skúsenú Ukrajinku vyradila nenasadená Britka

    Na snímke ukrajinska tenistka Elina Svitolinová.
    Na snímke ukrajinska tenistka Elina Svitolinová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. okt 2026 o 15:24
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    Nenasadená Britka vyradila Svitolinovú 6:2, 2:6, 6:4 a je v semifinále.

    Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová neuspela vo štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane.

    Nad sily päťky turnaja bola v piatok nenasadená Britka Sonay Kartalová, ktorá zvíťazila 6:2, 2:6, 6:4. S turnajom sa rozlúčila aj jedenásta nasadená Ruska Diana Šnajderová, vyradila ju nenasadená Lotyška Jelena Ostapenková 7:6 (6), 6:1.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sonay Kartalová - Elina Svitolinová

    Do semifinále naopak postúpila sedmička „pavúka“ Iga Swiateková, ktorá si poradila s Ann Liovou z USA 6:4, 6:1.

    Ďalej narazí na svoju krajanku Maju Chwalinskú, tohtoročná finalistka Roland Garros zdolala premožiteľku Slovenky Mie Pohánkovej z osemfinále Grékyňu Mariu Sakkariovú v troch setoch 6:0, 3:6 a 7:5.

    WTA Wu-chan

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Iga Swiateková (Poľ.-7) - Ann Liová (USA) 6:4, 6:1

    Maja Chwalinská (Poľ.-16) - Maria Sakkariová (Gréc.) 6:0, 3:6, 7:5

    Sonay Kartalová (V. Brit.) - Elina Svitolinová (Ukr.-5) 6:2, 2:6, 6:4

    Jelena Ostapenková (Lot.) - Diana Šnajderová (Rus.-11) 7:6 (6), 6:1

    Tenis

    Tenis

    Na snímke ukrajinska tenistka Elina Svitolinová.
    Na snímke ukrajinska tenistka Elina Svitolinová.
    Svitolinová prekvapivo končí. Skúsenú Ukrajinku vyradila nenasadená Britka
    dnes 15:24
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