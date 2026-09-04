    Sabalenková zvládla aj tretí zápas bez straty setu: Musela som hrať môj najlepší tenis

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková na US Open 2026.
    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková na US Open 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. sep 2026 o 19:02
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    Ďalej ide aj Rumunka Sorana Cirsteová.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom US Open.

    Najvyššie nasadená hráčka a víťazka podujatia z predchádzajúcich dvoch rokov si poradila s uzbeckou reprezentantkou Kamillou Rachimovovou v dvoch setoch 6:3, 6:4.

    Sabalenková tak ani v treťom zápase na turnaji nestratila set. Hráčka z 92. miesta svetového rebríčka jej v prvom dejstve nenarobila veľké problémy. Favoritka ju brejkla už v druhom geme, následne zvýšila na 3:0 a set dopodávala do úspešného konca.

    Druhý už bol vyrovnanejší, Rachimovová v treťom a piatom geme dokázala odvrátiť po dva brejkbaly a viedla 3:2.

    Sabalenková však reagovala čistou hrou, súperku brejkla v deviatom geme a vyhrala 6:4. V celom zápase pritom nečelila ani jedinému brejkbalu.

    V ďalšom kole ju čaká víťazka duelu medzi pätnástou nasadenou Dianou Šnajderovou a domácou Taylor Townsendovou.

    „Je jedenásť hodín dopoludnia a je tu plný štadión, veľmi vám ďakujem za to, že ma podporujete.

    V druhom sete som musela hrať môj najlepší tenis, aby som ju dokázala zdolať. Je to bojovníčka a robila mi problémy,“ povedala Sobolenková v rozhovore na kurte.

    V súboji dvoch nasadených hráčok uspela jedenástka turnaja Marta Kosťuková z Ukrajiny, ktorá zdolala osemnástku Jekaterinu Alexandrovú z Ruska hladko 6:3, 6:2.

    V osemfinále ju čaká šiesta nasadená Češka Linda Nosková alebo domáca Ann Liová. Ďalej ide aj Rumunka Sorana Cirsteová, ktorá si poradila s Taliankou Jasmine Paoliniovou dvakrát 6:3.

    US Open 2026

    Dvojhra žien - 3. kolo:

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Kamilla Rachimovová (Uzb.) 6:3, 6:3, 6:4

    Marta Kosťuková (Ukr.-11) - Jekaterina Alexandrová (Rus.-18) 6:3, 6:2

    Sorana Cirsteová (Rum.-16) - Jasmine Paoliniová (Tal.-19) 6:3, 6:3

    Tenis

    Tenis

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková na US Open 2026.
    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková na US Open 2026.
    Sabalenková zvládla aj tretí zápas bez straty setu: Musela som hrať môj najlepší tenis
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