Swiateková dovolila kamarátke uhrať iba jediný gem: Po dueli budeme opäť priateľky

NEW YORK. Poľská tenistka Iga Swiateková sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open 2023.

Najvyššie nasadená obhajkyňa titulu v 3. kole deklasovala Slovinku Kaju Juvanovú 6:0, 6:1.

V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti víťazke súboja medzi Lotyškou Jelenou Ostapenkovou a domácou Američankou Bernardou Perovou.

"Kaja je jedna z najúprimnejších a myslím si, že aj najmúdrejších osôb na okruhu. Som šťastná, je to moja kamarátka, ale áno, musíme hrať proti sebe. Je to zvláštna situácia, ale myslím si, že obe vieme byť profesionálky a odohrať zápas," povedala po zápase Swiateková.