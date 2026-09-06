    Sabalenková otočila druhý set a je bližšie k obhajobe titulu. Vyhrala už sedemnásty duel v rade

    Na snímke bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa teší počs osemfinále ženskej dvojhry proti Američanke Taylor Townsendovej na grandslamovom turnaji US Open 2026.
    Na snímke bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa teší počs osemfinále ženskej dvojhry proti Američanke Taylor Townsendovej na grandslamovom turnaji US Open 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. sep 2026 o 19:43
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    Môže vo štvrťfinále naraziť na úradujúcu wimbledonskú šampiónku Noskovú.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková postúpila do štvrťfinále grandslamového turnaja US Open.

    Jednotka svetového rebríčka WTA v nedeľnom osemfinále zdolala domácu nenasadenú Taylor Towsendovú 6:4, 6:3.

    V boji o semifinále môže bieloruská obhajkyňa titulu naraziť na Česku Lindu Noskovú.

    Dvadsaťosemročná Sabalenková v prvom sete trikrát prišla o podanie, sama však súperke štyrikrát servis vzala a ujala sa vedenia.

    V druhom sete sa Townsendová ujala vedenia 3:1, ale štvornásobná grandslamová víťazka získala päť gemov za sebou a zápas ukončila.

    Sabalenková, ktorá turnaj ovládla aj v roku 2024 a vo Flushing Meadows vyhrala už 17. zápas za sebou, môže vo štvrťfinále naraziť na úradujúcu wimbledonskú šampiónku Noskovú.

    Dvadsaťjedenročná česká tenistka však musí najprv zdolať Ukrajinku Martu Kosťukovú.

    US Open 2026

    Dvojhra žien - osemfinále:

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Taylor Towsendová (USA) 6:4, 6:3

    Tenis

    Tenis

    Na snímke bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa teší počs osemfinále ženskej dvojhry proti Američanke Taylor Townsendovej na grandslamovom turnaji US Open 2026.
    Na snímke bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa teší počs osemfinále ženskej dvojhry proti Američanke Taylor Townsendovej na grandslamovom turnaji US Open 2026.
    Sabalenková otočila druhý set a je bližšie k obhajobe titulu. Vyhrala už sedemnásty duel v rade
    dnes 19:43
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    Domov»Tenis»Sabalenková otočila druhý set a je bližšie k obhajobe titulu. Vyhrala už sedemnásty duel v rade