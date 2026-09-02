    Pegulová v druhom kole nedala krajanke šancu, s New Yorkom sa lúči Plíšková

    Jessica Pegulová
    Jessica Pegulová (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. sep 2026 o 19:23
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    Svetová trojka stratila len štyri gemy.

    Americká tenistka Jessica Pegulová suverénne postúpila do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

    Svetová trojka si v 2. kole poradila s krajankou Sofiou Keninovou za 56 minút 6:3, 6:1.

    Jej ďalšou súperkou bude 31. nasadená Kanaďanka Leylah Fernandezová, ktorá zvíťazila nad Mananchayou Sawangkaewovou z Thajska 6:4, 6:1.

    Pegulová dominovala na podaní, pri vlastnom servise stratila len sedem loptičiek. V celom stretnutí ani raz nečelila brejkbalu.

    „Snažila som sa zostať koncentrovaná a robiť to, čo som potrebovala. Darilo sa mi na druhom servise. Som skutočne nadšená, že to, čo trénujem, sa mi v samotných zápasoch vypláca,“ povedala v prvom rozhovore na kurte finalistka US Open spred dvoch rokov.

    Do 3. kola sa prebojovala aj Talianka Jasmine Paoliniová, nasadená devätnástka zvíťazila nad krajankou Lucreziou Stefaniniovou takisto v dvoch setoch 6:4, 6:1.

    Najbližšie narazí na Soranu Cirsteovú z Rumunska, ktorá prešla cez Francúzku Diane Parryovú po výsledku 6:2, 7:5.

    V 2. kole uspela aj pätnástka „pavúka“ Diana Šnajderová, ruská hráčka zdolala Češku Karolínu Plíškovú 6:1, 7:6 (4). V ďalšom kole ju čaká domáca Američanka Taylor Townsendová, ktorá deklasovala Austrálčanku Taylah Prestonovú 6:1, 6:1.

    US Open 2026

    Dvojhra žien - 2. kolo:

    Jessica Pegulová (USA-3) - Sofia Keninová (USA) 6:3, 6:1

    Taylor Townsendová (USA) - Taylah Prestonová (Austr.) 6:1, 6:1

    Jasmine Paoliniová (Tal.-19) - Lucrezia Stefaniniová (Tal.) 6:4, 6:1

    Leylah Fernandezová (Kan.-31) - Mananchaya Sawangkaewová (Thaj.) 6:4, 6:1

    Diana Šnajderová (Rus.-15) - Karolína Plíšková (ČR) 6:1, 7:6 (4)

    Sorana Cirsteová (Rum.-16) - Diane Parryová (Fr.) 6:2, 7:5

    Tenis

    Tenis

    Jessica Pegulová
    Jessica Pegulová
    Pegulová v druhom kole nedala krajanke šancu, s New Yorkom sa lúči Plíšková
    dnes 19:23
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