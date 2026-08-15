    Valentová malé zaváhanie rýchlo napravila. V Cincinnati zostáva v hre až sedem Češiek

    Česká tenistka Tereza Valentová.
    Česká tenistka Tereza Valentová. (Autor: REUTERS)
    ČTK|15. aug 2026 o 08:00
    ShareTweet0

    Českú tínedžerku čaká v druhom kole svetová deviatka.

    Devätnásťročná tenistka Tereza Valentová zdolala v Cincinnati Američanku Mary Stoianovú 6:2, 7:6 (4) a je už siedmou Češkou v druhom kole. 

    Pri svojej premiére na tomto turnaji WTA 1000 narazí v ďalšom stretnutí na svetovú deviatku Elinu Svitolinovú z Ukrajiny.

    Valentovej, 64. hráčke svetového rebríčka, vyšiel proti Stoianovej začiatok a vedenie 3:0 bez väčších problémov pretavila v zisk prvého dejstva. 

    V druhom sete česká tenistka viedla už 4:1 aj 5:4, zápas však nedopodávala. Výhru si napokon zaistila v tajbrejku, v ktorom dominovala 7:4.

    V druhom kole Valentová doplnila nasadenú štvoricu Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková, Linda Nosková a v piatok svoj úvodný duel zvládli aj Sára Bejlek a Nikola Bartůňková.

    WTA Cincinnati 2026

    Dvojhra - 1. kolo:

    Wang Si-jü (Čína) - Maria Timofejevová (Rus.) 6:0, 3:0 - skreč Timofejevová

    Tereza Valentová (ČR) - Mary Stoianová (USA) 6:2, 7:6 (4)

    Ľudmila Samsonovová (Rus.) - Julia Putincevová (Kaz.) 7:6 (5), 5:7, 7:5

    Sloane Stephensová (USA) - Sinja Krausová (Rak.) 7:5, 6:3

    Wang Sin-jü (Čína) - Hanne Vandewinkelová (Belg.) 6:4, 6:3

    Sofia Keninová (USA) - Eva Lysová (Nem.) 1:6, 6:3, 6:3

    Tenis

    Tenis

    Česká tenistka Tereza Valentová.
    Česká tenistka Tereza Valentová.
    Valentová malé zaváhanie rýchlo napravila. V Cincinnati zostáva v hre až sedem Češiek
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Valentová malé zaváhanie rýchlo napravila. V Cincinnati zostáva v hre až sedem Češiek