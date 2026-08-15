Valentová malé zaváhanie rýchlo napravila. V Cincinnati zostáva v hre až sedem Češiek

Devätnásťročná tenistka Tereza Valentová zdolala v Cincinnati Američanku Mary Stoianovú 6:2, 7:6 (4) a je už siedmou Češkou v druhom kole.
Pri svojej premiére na tomto turnaji WTA 1000 narazí v ďalšom stretnutí na svetovú deviatku Elinu Svitolinovú z Ukrajiny.
Valentovej, 64. hráčke svetového rebríčka, vyšiel proti Stoianovej začiatok a vedenie 3:0 bez väčších problémov pretavila v zisk prvého dejstva.
V druhom sete česká tenistka viedla už 4:1 aj 5:4, zápas však nedopodávala. Výhru si napokon zaistila v tajbrejku, v ktorom dominovala 7:4.
V druhom kole Valentová doplnila nasadenú štvoricu Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková, Linda Nosková a v piatok svoj úvodný duel zvládli aj Sára Bejlek a Nikola Bartůňková.
WTA Cincinnati 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Wang Si-jü (Čína) - Maria Timofejevová (Rus.) 6:0, 3:0 - skreč Timofejevová
Tereza Valentová (ČR) - Mary Stoianová (USA) 6:2, 7:6 (4)
Ľudmila Samsonovová (Rus.) - Julia Putincevová (Kaz.) 7:6 (5), 5:7, 7:5
Sloane Stephensová (USA) - Sinja Krausová (Rak.) 7:5, 6:3
Wang Sin-jü (Čína) - Hanne Vandewinkelová (Belg.) 6:4, 6:3
Sofia Keninová (USA) - Eva Lysová (Nem.) 1:6, 6:3, 6:3