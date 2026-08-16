    Anisimovová postúpila v Cincinnati do 3. kola, Benčičová turnaj skrečovala po prvom sete

    Amanda Anisimovová.
    Amanda Anisimovová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. aug 2026 o 08:02
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    Úlohu favoritky potvrdila aj Jessica Pegulová.

    Domáca americká tenistka Amanda Anisimovová postúpila do 3. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Cincinnati.

    V 2. kole v pozícii nasadenej deviatky zdolala Turkyňu Zeynep Sönmezovú 6:2, 6:3.

    Naopak na turnaji skončila Belinda Benčičová, dvanástka turnaja reprezentujúca Švajčiarsko skrečovala zápas s Francúzskou Lois Boissonovou po prvom sete.

    Úlohu favoritky potvrdila tretia nasadená Jessica Pegulová z USA, Švajčiarku Simonu Waltertovú zdolala hladko 6:3 a 6:2.

    VIDEO: Zostrih zápasu Amanda Anisimovová - Zeynep Sönmezová

    WTA Cincinnati 2026

    Ženy - dvojhra - 2. kolo:

    Diana Šnajderová (Rus.-14) - Tatjana Mariaová (Nem.) 6:2, 7:5

    Linda Nosková (ČR-6) - Katie Boulterová (V. Brit.) 6:3, 6:3

    Sorana Cirsteaová (Rum.-5) - Nikola Bartůňková (ČR) 7:6 (5), 6:3

    Anna Kalinská (Rus.18) - Catherine McNallyová (USA) 6:3, 6:4

    Magdalena Frechová (Poľ.) - Jelena Ostapenková (Lot.-26) 6:1, 6:3

    Jessica Pegulová (USA-3) - Simona Waltertová (Švajč.) 6:3, 6:2

    Emma Navarrová (USA-25) - Anhelina Kalininová (Ukr.) 3:6, 6:4, 6:2

    Lois Boissonová (Fr.) - Belinda Benčičová (Švajč.-12) 6:3 skreč.

    Maria Sakkariová (Gréc.-29) - Kamilla Rachimovová (Rus.) 6:2, 5:7, 6:1

    Diane Parryová (Fr.) - Elise Mertensová (Belg.-21) 2:6, 6:2, 6:2

    Clara Tausonová (Dán.-27) - Peyton Stearnsová (USA) 7:6 (7), 1:6, 7:5

    Amanda Anisimovová (USA-9) - Zeynep Sönmezová (Tur.) 6:2, 6:3

    Alexandra Ealová (Fil.-17) - Elena Ruseová (Rum.) 6:1, 3:0 - skreč

    Maja Chwalinská (Poľ.) - Cristina Bucsová (Šp.) 6:2, 6:2

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