Anisimovová postúpila v Cincinnati do 3. kola, Benčičová turnaj skrečovala po prvom sete

Domáca americká tenistka Amanda Anisimovová postúpila do 3. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Cincinnati.
V 2. kole v pozícii nasadenej deviatky zdolala Turkyňu Zeynep Sönmezovú 6:2, 6:3.
Naopak na turnaji skončila Belinda Benčičová, dvanástka turnaja reprezentujúca Švajčiarsko skrečovala zápas s Francúzskou Lois Boissonovou po prvom sete.
Úlohu favoritky potvrdila tretia nasadená Jessica Pegulová z USA, Švajčiarku Simonu Waltertovú zdolala hladko 6:3 a 6:2.
VIDEO: Zostrih zápasu Amanda Anisimovová - Zeynep Sönmezová
WTA Cincinnati 2026
Ženy - dvojhra - 2. kolo:
Diana Šnajderová (Rus.-14) - Tatjana Mariaová (Nem.) 6:2, 7:5
Linda Nosková (ČR-6) - Katie Boulterová (V. Brit.) 6:3, 6:3
Sorana Cirsteaová (Rum.-5) - Nikola Bartůňková (ČR) 7:6 (5), 6:3
Anna Kalinská (Rus.18) - Catherine McNallyová (USA) 6:3, 6:4
Magdalena Frechová (Poľ.) - Jelena Ostapenková (Lot.-26) 6:1, 6:3
Jessica Pegulová (USA-3) - Simona Waltertová (Švajč.) 6:3, 6:2
Emma Navarrová (USA-25) - Anhelina Kalininová (Ukr.) 3:6, 6:4, 6:2
Lois Boissonová (Fr.) - Belinda Benčičová (Švajč.-12) 6:3 skreč.
Maria Sakkariová (Gréc.-29) - Kamilla Rachimovová (Rus.) 6:2, 5:7, 6:1
Diane Parryová (Fr.) - Elise Mertensová (Belg.-21) 2:6, 6:2, 6:2
Clara Tausonová (Dán.-27) - Peyton Stearnsová (USA) 7:6 (7), 1:6, 7:5
Amanda Anisimovová (USA-9) - Zeynep Sönmezová (Tur.) 6:2, 6:3
Alexandra Ealová (Fil.-17) - Elena Ruseová (Rum.) 6:1, 3:0 - skreč
Maja Chwalinská (Poľ.) - Cristina Bucsová (Šp.) 6:2, 6:2