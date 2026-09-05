Sestry Williamsové vzdorovali ako legendy. Viedli 5:0 v tajbrejku, no na US Open nakoniec končia

US Open 2026
Ženy - štvorhra - 1. kolo:
Serena Williamsová, Venus Williamsová - Čan Chao-čching, Maya Jointová 3:6, 7:6 (6) a 6:7 (7)
Americké tenistky Serena a Venus Williamsové neuspeli v 1. kole štvorhry na grandslamovom US Open.
Držiteľky voľnej karty podľahli taiwansko-austrálskej dvojici Čan Chao-čching, Maya Jointová 3:6, 7:6 (6) a 6:7 (7), hoci v rozhodujúcom tajbrejku viedli už 5:0.
VIDEO: Zostrih zápasu
Sestry Williamsové sa predstavili vo štvorhre vo Flushing Meadows prvýkrát od roku 2022.
Štyridsaťšesťročná Venus a o dva roky mladšia Serena si proti výrazne mladším súperkám vynútili rozhodujúci tretí set.
Po prehre opustili kurt s úsmevom a za búrlivého potlesku divákov.
„Bol to úžasný zápas. Hrali veľmi dobre a atmosféru, aká bola na kurte, zrejme ani jedna z nás ešte nezažila. Nastúpiť proti dvom legendám je výnimočný moment, ktorý sa už nemusí zopakovať,“ uviedla Jointová podľa AP.
Legendárna sesterská dvojica získala vo štvorhre 14 grandslamových titulov, z toho dva na US Open v rokoch 1999 a 2009.
Serena navyše triumfovala v New Yorku šesťkrát vo dvojhre, Venus dvakrát.