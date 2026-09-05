    Sestry Williamsové vzdorovali ako legendy. Viedli 5:0 v tajbrejku, no na US Open nakoniec končia

    Venus, Serena Williamsové, Maya Jointová a Čan Chao-čching.
    Venus, Serena Williamsové, Maya Jointová a Čan Chao-čching. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. sep 2026 o 07:50
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    Sesterská dvojica sa na US Open vrátila po troch rokoch.

    US Open 2026

    Ženy - štvorhra - 1. kolo:

    Serena Williamsová, Venus Williamsová - Čan Chao-čching, Maya Jointová 3:6, 7:6 (6) a 6:7 (7)

    Americké tenistky Serena a Venus Williamsové neuspeli v 1. kole štvorhry na grandslamovom US Open.

    Držiteľky voľnej karty podľahli taiwansko-austrálskej dvojici Čan Chao-čching, Maya Jointová 3:6, 7:6 (6) a 6:7 (7), hoci v rozhodujúcom tajbrejku viedli už 5:0.

    VIDEO: Zostrih zápasu

    Sestry Williamsové sa predstavili vo štvorhre vo Flushing Meadows prvýkrát od roku 2022.

    Štyridsaťšesťročná Venus a o dva roky mladšia Serena si proti výrazne mladším súperkám vynútili rozhodujúci tretí set.

    Po prehre opustili kurt s úsmevom a za búrlivého potlesku divákov.

    „Bol to úžasný zápas. Hrali veľmi dobre a atmosféru, aká bola na kurte, zrejme ani jedna z nás ešte nezažila. Nastúpiť proti dvom legendám je výnimočný moment, ktorý sa už nemusí zopakovať,“ uviedla Jointová podľa AP.

    Legendárna sesterská dvojica získala vo štvorhre 14 grandslamových titulov, z toho dva na US Open v rokoch 1999 a 2009.

    Serena navyše triumfovala v New Yorku šesťkrát vo dvojhre, Venus dvakrát.

    Tenis

    Tenis

    Venus, Serena Williamsové, Maya Jointová a Čan Chao-čching.
    Venus, Serena Williamsové, Maya Jointová a Čan Chao-čching.
    Sestry Williamsové vzdorovali ako legendy. Viedli 5:0 v tajbrejku, no na US Open nakoniec končia
    dnes 07:50
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