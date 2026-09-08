    VIDEO: Veľký krik aj rodinné spory. Štvorhra US Open sa zmenila na osobnú vojnu

    Jelena Ostapenková
    Jelena Ostapenková (Autor: TASR/AP)
    ČTK|8. sep 2026 o 09:40
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    Robia to, pretože nás nedokážu poraziť, vravela Lotyška rozhodcovi.

    Vyhrotená atmosféra sprevádzala stretnutie 3. kola štvorhry na tenisovom US Open, v ktorom favorizovaný pár Sie Šu-wej, Jelena Ostapenková porazil 6:4, 6:4 dvojicu Maya Jointová, Čchan Chao-čching.

    Ostapenková sa počas stretnutia sťažovala rozhodcov na správanie trénera súperiek a taiwanské hráčky sa po zápase pri sieti nepodali ruku.

    Víťazka dvojhry na Roland Garros 2017 Ostapenková tvrdila, že kouč súperiacej dvojice tlieska a kričí po jej chybách a čínsky sarkasticky hodnotí jej údery, čo jej spoluhráčka Sie Šu-wej preložila.

    "Robia to, pretože nás nedokážu poraziť," povedala Lotyška empajrovému rozhodcovi.

    Správanie kouča označila za "veľmi neuctivé" a požadovala, aby bol na kurte prekladateľ z čínštiny. Po tom, ako rozhodca súhlasil, že sa situáciou bude zaoberať, dokráčal štvrtý nasadený lotyšsko-taiwanský pár k dvojsetovému víťazstvu.

    VIDEO: Záver zápasu po výhre Ostapenkovej a Sie Šu-wej

    Výhru Ostapenková oslávila niekoľkonásobným dôrazným krikom smerom k lóži súperiek.

    Pri sieti si potom všetky hráčky podali ruku okrem taiwanských hviezd Čchan Chao-čching so Sie Šu-wej, ktorých rodiny majú dlhodobé spory.

    Dvadsaťdeväťročná Ostapenková sa neocitla v podobnej kontroverzii na dvorci prvýkrát.

    Vlani na US Open sa pohádala s Američankou Taylor Townsendovou, ktorej povedala, že "nemá úroveň ani vzdelanie". Neskôr sa za svoje slová ospravedlnila.

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