VIDEO: Veľký krik aj rodinné spory. Štvorhra US Open sa zmenila na osobnú vojnu

Vyhrotená atmosféra sprevádzala stretnutie 3. kola štvorhry na tenisovom US Open, v ktorom favorizovaný pár Sie Šu-wej, Jelena Ostapenková porazil 6:4, 6:4 dvojicu Maya Jointová, Čchan Chao-čching.
Ostapenková sa počas stretnutia sťažovala rozhodcov na správanie trénera súperiek a taiwanské hráčky sa po zápase pri sieti nepodali ruku.
Víťazka dvojhry na Roland Garros 2017 Ostapenková tvrdila, že kouč súperiacej dvojice tlieska a kričí po jej chybách a čínsky sarkasticky hodnotí jej údery, čo jej spoluhráčka Sie Šu-wej preložila.
"Robia to, pretože nás nedokážu poraziť," povedala Lotyška empajrovému rozhodcovi.
Správanie kouča označila za "veľmi neuctivé" a požadovala, aby bol na kurte prekladateľ z čínštiny. Po tom, ako rozhodca súhlasil, že sa situáciou bude zaoberať, dokráčal štvrtý nasadený lotyšsko-taiwanský pár k dvojsetovému víťazstvu.
VIDEO: Záver zápasu po výhre Ostapenkovej a Sie Šu-wej
Výhru Ostapenková oslávila niekoľkonásobným dôrazným krikom smerom k lóži súperiek.
Pri sieti si potom všetky hráčky podali ruku okrem taiwanských hviezd Čchan Chao-čching so Sie Šu-wej, ktorých rodiny majú dlhodobé spory.
Dvadsaťdeväťročná Ostapenková sa neocitla v podobnej kontroverzii na dvorci prvýkrát.
Vlani na US Open sa pohádala s Američankou Taylor Townsendovou, ktorej povedala, že "nemá úroveň ani vzdelanie". Neskôr sa za svoje slová ospravedlnila.