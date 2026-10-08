Obrovské prekvapenie na turnaji v Číne. Mladá česká tenistka deklasovala Muchovú

Nikola Bartůňková porazila v Pekingu v českom derby Karolínu Muchovú jasne 6:3, 6:0 a postúpila prvýkrát do semifinále turnaja WTA 1000.
Dvadsaťročná tenistka deklasovala tohtoročnú wimbledonskú finalistku za 67 minút. V boji o premiérový postup do finále narazí na Rusku Mirru Andrejevovú alebo jej krajanku Jekaterinu Alexandrovovú.
Bartůňková, ktorá plní v čínskej metropole úlohu nasadenej dvadsaťšestky, porazila turnajovú sedmičku a spoluhráčku z klubu I.
ČLTK Praha na elitnom okruhu prvýkrát. Muchová prehrala v počte víťazných úderov 19:12 a urobila až 37 nevynútených chýb, zatiaľ čo jej krajanka ich zaznamenala iba 15.
VIDEO: zostrih zápasu
„Úprimne neviem, ako som to dokázala. Bol to neuveriteľný zápas. Karolínu poznám z klubu už od svojich detských rokov. Je to skvelá hráčka a človek. Bol to veľmi ťažký zápas. Snažila som sa hrať svoj najlepší tenis a dokázala som to,“ povedala v rozhovore na kurte Bartůňková.
Finalistka juniorského Wimbledonu z roku 2023 pokračuje v Pekingu v parádnom vystúpení. Pred Muchovou vyradila svetovú dvojku a štvornásobnú grandslamovú šampiónku Bielorusku Arynu Sabalenkovú či Poľku Magdalénu Frechovú a Sinju Krausovú z Rakúska.
„Je to splnený sen. Pred turnajom som takýto výsledok nečakala. Znamená to pre mňa veľa,“ uviedla.
Bartůňková robila od začiatku Muchovej problémy útočnou hrou. Darilo sa jej dobre returnovať aj skracovať výmeny a svetová osmička sa proti nej dostávala ťažko do tempa. V prvom sete Bartůňková utiekla vďaka dvom brejkom do vedenia 5:0.
Muchová tromi vyhranými gamami za sebou znížila a odvrátila päť setbolov, ale šiestu možnosť ukončiť sadu už Bartůňková využila.
V druhom sete Bartůňková nepoľavovala a Muchová ďalej nenachádzala na jej hru recept. Proti o desať rokov mladšej súperke uhrala len desať fiftínov a rozlúčila sa s turnajom „kanárom“.
Set pomerom 0:6 prehrala Muchová prvýkrát od marca, keď v Indian Wells podľahla 2:6, 0:6 Poľke Ize Świątekovej.
WTA Peking
Ženy - dvojhra - štvrťfinále:
Nikola Bartůňková (ČR-26) - Karolína Muchová (ČR-7) 6:3, 6:0