    Posledný bekhend Wawrinku aj s Federerom a Murraym. Môžem počítať s priateľmi, uviedol

    Federer (vľavo) a Wawrinka.
    Federer (vľavo) a Wawrinka. (Autor: SITA/AP)
    TASR|26. jún 2026 o 16:18
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    Uskutoční sa 19. decembra v Ženeve.

    Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka sa oficiálne rozlúči so svojou hráčskou kariérou prostredníctvom verejného podujatia s názvom „Posledný bekhend“.

    Uskutoční sa 19. decembra v Ženeve a zúčastnia sa na ňom aj legendárni Roger Federer a Andy Murray.

    Štyridsaťjedenročný Wawrinka avizoval už koncom minulého roka, že sezóna 2026 bude jeho posledná. „Pred svojím koncom som chcel zorganizovať posledný večer, aby som sa vám poďakoval a rozlúčil sa s vami.

    Mám šťastie, že môžem počítať so svojimi priateľmi, s ktorými som za tie roky zdieľal množstvo skvelých chvíľ. Budú tam Andy Murray, Gael Monfils a Roger Federer,“ uviedol podľa AFP.

    Wawrinka získal počas svojej viac než 20-ročnej kariéry 16 singlových titulov, na konte má aj tri grandslamové trofeje.

    V roku 2014 vyhral Australian Open, o rok neskôr Roland Garros a v roku 2016 US Open. Na OH 2008 v Pekingu ovládol spoločne so svojím krajanom Federerom štvorhru. Jeho kariérne maximum vo svetovom rebríčku je tretie miesto z roku 2014.

    Švajčiar pred mesiacom absolvoval derniéru na parížskom grandslamovom turnaji a v pondelok sa predstaví v 1. kole Wimbledonu, kde dostal od organizátorov voľnú kartu. Na úvod si zmeria sily s Talianom Matteom Berrettinim.

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