VIDEO: Koniec jednej éry. Český tenista ukončil kariéru grandslamového šampióna Wawrinku

Jiří Lehečka ukončil profesionálnu kariéru trojnásobného grandslamového šampióna Stana Wawrinku.
Štyridsaťjedenročný Švajčiar podľahol pred vypredaným hľadiskom na rozlúčkovom turnaji v Bazileji, kde štartoval na divokú kartu, ôsmemu nasadenému českému tenistovi v prvom kole 5:7, 6:7 (2).
Wawrinka už pred sezónou oznámil, že tento rok ukončí kariéru. Za posledné súťažné podujatie si vybral práve domáci turnaj v Bazileji, ktorý nikdy nevyhral.
VIDEO: Zostrih posledného zápasu Wawrinku v kariére
Definitívnu bodku za úspešnou kariérou, počas ktorej sa vyšplhal na tretie miesto svetového rebríčka, urobí v decembri na exhibícii v Ženeve, kde v roku 2017 získal svoj posledný titul na okruhu ATP.
Organizátori v Bazileji pripravili Wawrinkovi prvú poctu už v pondelok, v deň začiatku turnaja.
Počas slávnostného ceremoniálu, na ktorom sa zúčastnila napríklad aj bývalá svetová jednotka Martina Hingisová, mu fanúšikovia vzdali hold potleskom postojačky.
Aj v utorok sa s ním dojatí diváci lúčili búrlivým potleskom. Rodák z Lausanne má vo svojej zbierke 16 titulov vo dvojhre a tri vo štvorhre.
V ére „veľkej trojky“, keď svetovému tenisu vládli Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič, získal aj tri grandslamové trofeje.
V roku 2014 triumfoval na Australian Open, o rok neskôr pridal víťazstvo na Roland Garros a ďalší rok vyhral US Open.
Spolu so svojím hviezdnym krajanom Federerom vybojovali pre Švajčiarsko zlato vo štvorhre na olympijských hrách v Pekingu v roku 2008.