    VIDEO: Koniec jednej éry. Český tenista ukončil kariéru grandslamového šampióna Wawrinku

    Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka odvracia loptičku Čechovi Jiřímu Lehečkovi.
    Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka odvracia loptičku Čechovi Jiřímu Lehečkovi. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    ČTK|27. okt 2026 o 23:47
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    Má vo svojej zbierke 16 titulov vo dvojhre a tri vo štvorhre.

    Jiří Lehečka ukončil profesionálnu kariéru trojnásobného grandslamového šampióna Stana Wawrinku.

    Štyridsaťjedenročný Švajčiar podľahol pred vypredaným hľadiskom na rozlúčkovom turnaji v Bazileji, kde štartoval na divokú kartu, ôsmemu nasadenému českému tenistovi v prvom kole 5:7, 6:7 (2). 

    Wawrinka už pred sezónou oznámil, že tento rok ukončí kariéru. Za posledné súťažné podujatie si vybral práve domáci turnaj v Bazileji, ktorý nikdy nevyhral.

    VIDEO: Zostrih posledného zápasu Wawrinku v kariére

    Definitívnu bodku za úspešnou kariérou, počas ktorej sa vyšplhal na tretie miesto svetového rebríčka, urobí v decembri na exhibícii v Ženeve, kde v roku 2017 získal svoj posledný titul na okruhu ATP. 

    Organizátori v Bazileji pripravili Wawrinkovi prvú poctu už v pondelok, v deň začiatku turnaja.

    Počas slávnostného ceremoniálu, na ktorom sa zúčastnila napríklad aj bývalá svetová jednotka Martina Hingisová, mu fanúšikovia vzdali hold potleskom postojačky.

    Aj v utorok sa s ním dojatí diváci lúčili búrlivým potleskom. Rodák z Lausanne má vo svojej zbierke 16 titulov vo dvojhre a tri vo štvorhre.

    V ére „veľkej trojky“, keď svetovému tenisu vládli Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič, získal aj tri grandslamové trofeje.

    V roku 2014 triumfoval na Australian Open, o rok neskôr pridal víťazstvo na Roland Garros a ďalší rok vyhral US Open.

    Spolu so svojím hviezdnym krajanom Federerom vybojovali pre Švajčiarsko zlato vo štvorhre na olympijských hrách v Pekingu v roku 2008.

    Tenis

    Tenis

    Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka odvracia loptičku Čechovi Jiřímu Lehečkovi.
    Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka odvracia loptičku Čechovi Jiřímu Lehečkovi.
    VIDEO: Koniec jednej éry. Český tenista ukončil kariéru grandslamového šampióna Wawrinku
    ut 23:47
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