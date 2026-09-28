    Tenisti idú do boja za lepšie podmienky. Vzniká hráčska rada plná hviezdnych mien

    Novak Djokovič a Aryna Sabalenková
    Novak Djokovič a Aryna Sabalenková (Autor: SITA/AP)
    ČTK|28. sep 2026 o 20:31
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    Tenisti dlhší čas volajú po väčšom podiele na zisku z grandslamov.

    V novej hráčskej rade, ktorá bude rokovať o lepších podmienkach s predstaviteľmi štyroch grandslamových turnajov, sú okrem iného aktuálne najlepšie tri tenistky svetového rebríčka Jelena Rybakinová, Aryna Sabalenková a Jessica Pegulová či hrajúca legenda Novak Djokovič.

    Uviedol to americký tenisový novinár Jon Wertheim a agentúre AFP to potvrdil jej zdroj oboznámený so situáciou.

    O úmysle vytvoriť "hráčsku poradnú radu" informovali zástupcovia Australian Open, Roland Garros, Wimbledonu a US Open v auguste.

    Už dlhší čas boli pod tlakom tenisových hviezd, ktoré požadovali väčšie zapojenie do fungovania štyroch hlavných turnajov sezóny a tiež väčší podiel na zisku.

    Hráčsku radu tvorí šesť žien a šesť mužov. Popri Rybakinovej z Kazachstanu, Bielorusky Sabalenkovej a Američanky Pegulovej sú v nej Ukrajinka Elina Svitolinová, Američanka Iva Jovicová a Grékyňa Maria Sakkariová.

    Za mužov sa prihlásili Nemec Alexander Zverev, Američan Ben Shelton, Kanaďan Félix Auger-Aliassime, víťaz 24 grandslamov Srb Djokovič, Talian Lorenzo Musetti a Francúz Arthur Rinderknech.

    Úlohou poradnej rady, v ktorej chýbajú najlepší dvaja tenisti posledných rokov Jannik Sinner a Carlos Alcaraz či grandslamová šampiónka Coco Gauffová, by podľa skoršieho vyhlásenia malo byť "posilnenie partnerstva medzi turnajom a hráčmi".

    Tenisti dlhší čas volajú po väčšom podiele na zisku z grandslamov. Niektorí z nich na tohtoročnom Roland Garros a vo Wimbledone na protest obmedzili mediálne aktivity a napríklad Sabalenková či Gauffová nevylúčili bojkot grandslamov, ak sa odmeny nezvýšia.

    Podľa AFP tenisti dúfajú, že dostanú minimálne 22 percent z podielu oproti súčasným 15 percentám.

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