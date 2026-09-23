Španielky zvládli rozhodujúcu štvorhru a čaká ich Česko. V semifinále sú prvýkrát od roku 2008

Pohár Billie Jean Kingovej 2026 - Svetová skupina
Štvrťfinále:
Španielsko - Kazachstan 2:1
Dvojhra
Jessica Bouzasová Maneirová - Sonja Žijenbajevová 6:2, 6:2
Cristina Bucsová - Julia Putincevová 2:6, 6:3, 1:6
Štvorhra
Bucsová, Sara Sorribesová Tormová - Anna Danilinová, Žibek Kulambajevová 6:2, 7:5
České tenistky si v semifinále Pohára Billie-Jean Kingovej zahrajú proti reprezentantkám Španielska.
Tie v stredajšom štvrťfinále na finálovom turnaji v čínskom Šen-čene rozhodli o postupe cez Kazachstan vo štvorhre a celkovo triumfovali 2:1.
V prvom zápase si Jessica Bouzasová Maneirová dala predčasný darček ku štvrtkovým 24. narodeninám a zdolala Sonju Žijenbajevovú 6:2, 6:2.
Na svoj premiérový triumf z finálového turnaja potrebovala len 62 minút. Kazašky následne po prehre 20-ročnej krajanky udržala v hre Julia Putincevová, ktorá zvíťazila nad Cristianou Bucsovou 6:2, 3:6, 6:1.
Ako rozhodujúci sa ukázal štvrtý gem tretieho setu, kde Putincevová dokázala z nepriaznivého stavu 15:40 napokon vyťažiť brejk.
Vo štvorhre uspeli skúsená Sara Sorribesová Tormová a štrnástka deblového rebríčka Bucsová. Nad duom Anna Danilinová, Žibek Kulambajevová vyhrali 6:2, 7:5.
Zdolané štvrťfinalistky môžu mrzieť najmä siedmy a jedenásty gem druhého setu, v ktorých Kazašky nevyužili dokopy 12 brejkbalov. Celkovo premenili z 22 príležitostí iba dve.
Španielky sa v semifinále medzinárodnej tímovej súťaže predstavia prvýkrát od roku 2008. Česko a Španielsko si zmerajú sily v piatok.
Druhá semifinálová dvojica sa predstaví v sobotu a vzíde zo štvrtkových duelov Ukrajina - Belgicko a Taliansko - Čína. Finále je na programe v nedeľu.