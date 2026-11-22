Turnaj majstrov 2026
štvorhra - finále:
Theo Arribage, Albano Olivetti (Fr.-6) - Marcelo Arevalo, Mate Pavič (Sal./Chor.-4) 3:6, 7:6 (2), 10:6
Francúzski tenisti Théo Arribagé s Albanom Olivettim vyhrali pri svojej premiérovej účasti Turnaj majstrov a senzačne tak korunovali prvú spoločnú sezónu na okruhu ATP.
Vo finále v Turíne dnes porazili skúsený salvadorsko-chorvátsky pár Marcelo Arévalo, Mateo Pavič 3:6, 7:6, 10:6.
Arribagé s Olivettim zvládli v Turíne druhú trojsetovú drámu za sebou. V sobotu v semifinále odvrátili tri mečbaly nemeckému páru Kevin Krawietz, Tim Pütz a dnes otočili duel po strate prvého setu.
VIDEO: Zostrih finále štvorhry na Turnaji majstrov 2026
Tie-break druhej sady získali 7:2, rozhodujúce dejstvo potom vyhrali 10:6.
Francúzi spoločne vybojovali siedmy tohtoročný titul a vynahradili si sklamanie z grandslamových turnajov.