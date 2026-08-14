    VIDEO: Shelton obhájil titul na Canadian Open. Prešiel celým turnajom bez straty setu

    Ben Shelton.
    Fotogaléria (24)
    Ben Shelton. (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. aug 2026 o 07:22
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    Dvadsaťtriročný Američan získal štvrtý titul sezóny a po turnaji poskočí z desiatej na šiestu priečku rebríčka ATP.

    ATP Montreal 2026

    Dvojhra - finále:

    Ben Shelton (USA-5) - Brandon Nakashima (USA-28) 6:3, 7:6 (4)

    Americký tenista Ben Shelton triumfoval na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale.

    Vo štvrtkovom finále zdolal krajana Brandona Nakashimu 6:3, 7:6 (4) a obhájil vlaňajší titul na Canadian Open z Toronta.

    Dvadsaťtriročný Shelton prešiel celým turnajom bez straty setu a získal siedmy titul na okruhu ATP, štvrtý v tejto sezóne.

    Vďaka úspechu sa posunie z desiateho na šieste miesto svetového rebríčka.

    Fotogaléria zo zápasu Ben Shelton - Brandon Nakashima (ATP v Montreale , finále)
    Ben Shelton of the United States celebrates his win over compatriot Brandon Nakashima during the final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)
    Ben Shelton of the United States, center, poses with the ball kids following his win over Brandon Nakashima during final tennis action at the National Bank Open in Montreal on Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)
    Ben Shelton, left, of the United States, is hugged by his mother following his win over compatriot Brandon Nakashima during the final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)
    Ben Shelton of the United States hoists the trophy following his win over compatriot Brandon Nakashima during final tennis action at the National Bank Open in Montreal on Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)
    24 fotografií
    Ben Shelton of the United States poses with the ball kids following his win over compatriot Brandon Nakashima during final tennis action at the National Bank Open in Montreal on Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Ben Shelton of the United States poses with the ball kids following his win over compatriot Brandon Nakashima after the final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Ben Shelton of the United States hoists the trophy following his win over compatriot Brandon Nakashima during the final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Ben Shelton of the United States hoists the trophy following his win over compatriot Brandon Nakashima during the final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Brandon Nakashima of the United States lifts his runner-up trophy following his loss to compatriot Ben Shelton during the final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Ben Shelton of the United States hoists the trophy following his win over compatriot Brandon Nakashima during the final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Ben Shelton, right, of the United States, shakes hands with his compatriot Brandon Nakashima following his win during the final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Ben Shelton of the United States celebrates his win over compatriot Brandon Nakashima during the final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Ben Shelton of the United States kisses the trophy following his win over compatriot Brandon Nakashima during the final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Brandon Nakashima of the United States hits a return to Ben Shelton during final tennis action at the National Bank Open in Montreal on Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Ben Shelton of the United States hits a return to his compatriot Brandon Nakashima during the final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Brandon Nakashima of the United States hits a return to his compatriot Ben Shelton during final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Brandon Nakashima of the United States hits a return to his compatriot Ben Shelton during final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Brandon Nakashima of the United States reacts during his match against compatriot Ben Shelton during the final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Ben Shelton of the United States reacts during his match against compatriot Brandon Nakashima during the final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Ben Shelton of the United States hits a return to his compatriot Brandon Nakashima during the final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Ben Shelton of the United States hits a return to his compatriot Brandon Nakashima during the final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Ben Shelton of the United States reacts during his match against compatriot Brandon Nakashima the final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Brandon Nakashima of the United States hits a return to his compatriot Ben Shelton during final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)Ben Shelton of the United States stretches for a return to his compatriot Brandon Nakashima during the final tennis match of the National Bank Open in Montreal, Thursday, Aug. 13, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)

    „Hrať tu spôsobom, akým som hral, prejsť turnajom bez straty setu, to vypovedá o práci, ktorú som odviedol, a o mojej mentálnej odolnosti. Tento týždeň som sa dokázal sústrediť a nebola to pre mňa práve jednoduchá sezóna. Hrám na hranici svojich možností, nemám slov,“ citovala Sheltona agentúra AFP.

    VIDEO: Zostrih zápasu Ben Shelton - Brandon Nakashima

    Shelton sa stal ďalším hráčom po Andym Murraym, Novakovi Djokovičovi a Rafaelovi Nadalovi, ktorý v tomto storočí dokázal triumfovať na kanadskom Masters v dvoch po sebe idúcich rokoch.

    Išlo zároveň o prvé čisto americké finále na turnaji Masters 1000 od súboja Andyho Roddicka s Mardym Fishom v Cincinnati v roku 2003.

    Shelton získal v tejto sezóne tituly na štyroch rozdielnych povrchoch - na tvrdom povrchu v hale v Dallase, na antuke v Mníchove, na tráve v Stuttgarte a na vonkajšom harde v Montreale.

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