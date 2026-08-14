VIDEO: Shelton obhájil titul na Canadian Open. Prešiel celým turnajom bez straty setu

ATP Montreal 2026
Dvojhra - finále:
Ben Shelton (USA-5) - Brandon Nakashima (USA-28) 6:3, 7:6 (4)
Americký tenista Ben Shelton triumfoval na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale.
Vo štvrtkovom finále zdolal krajana Brandona Nakashimu 6:3, 7:6 (4) a obhájil vlaňajší titul na Canadian Open z Toronta.
Dvadsaťtriročný Shelton prešiel celým turnajom bez straty setu a získal siedmy titul na okruhu ATP, štvrtý v tejto sezóne.
Vďaka úspechu sa posunie z desiateho na šieste miesto svetového rebríčka.
„Hrať tu spôsobom, akým som hral, prejsť turnajom bez straty setu, to vypovedá o práci, ktorú som odviedol, a o mojej mentálnej odolnosti. Tento týždeň som sa dokázal sústrediť a nebola to pre mňa práve jednoduchá sezóna. Hrám na hranici svojich možností, nemám slov,“ citovala Sheltona agentúra AFP.
VIDEO: Zostrih zápasu Ben Shelton - Brandon Nakashima
Shelton sa stal ďalším hráčom po Andym Murraym, Novakovi Djokovičovi a Rafaelovi Nadalovi, ktorý v tomto storočí dokázal triumfovať na kanadskom Masters v dvoch po sebe idúcich rokoch.
Išlo zároveň o prvé čisto americké finále na turnaji Masters 1000 od súboja Andyho Roddicka s Mardym Fishom v Cincinnati v roku 2003.
Shelton získal v tejto sezóne tituly na štyroch rozdielnych povrchoch - na tvrdom povrchu v hale v Dallase, na antuke v Mníchove, na tráve v Stuttgarte a na vonkajšom harde v Montreale.